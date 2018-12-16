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03:33 (мск), источник: Известия

Назван победитель «европейского Оскара»

Фильм «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского был отмечен главным призом Европейской киноакадемии (EFA) — лента выиграла в номинации «Лучший европейский фильм».

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Церемония награждения 31-ой премии European Film Awards состоялась 15 декабря в испанской Севилье.

Сам Павликовский за свою картину был признан лучшим европейским режиссером и сценаристом. Актриса фильма Иоанна Кулиг удостоилась награды в номинации «лучшая актриса».

Фильм «Холодная война» рассказывает о любви музыканта и певицы на фоне Холодной войны.

Также на звание лучшего фильма 2018 года по версии «европейского Оскара» претендовали: «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

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В первоначальном списке номинантов были также представлены пять российских картин, в том числе «Лето» Кирилла Серебренникова и «Аритмия» Бориса Хлебникова, однако ни одна отечественная лента в шорт-лист не попала.

Ежегодная премия Европейской киноакадемии является главной кинематографической наградой Объединенной Европы.

О фильме Павла Павликовского «Холодная война»
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