Назван победитель «европейского Оскара»

Церемония награждения 31-ой премии European Film Awards состоялась 15 декабря в испанской Севилье.

Сам Павликовский за свою картину был признан лучшим европейским режиссером и сценаристом. Актриса фильма Иоанна Кулиг удостоилась награды в номинации «лучшая актриса».

Фильм «Холодная война» рассказывает о любви музыканта и певицы на фоне Холодной войны.

Также на звание лучшего фильма 2018 года по версии «европейского Оскара» претендовали: «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

В первоначальном списке номинантов были также представлены пять российских картин, в том числе «Лето» Кирилла Серебренникова и «Аритмия» Бориса Хлебникова, однако ни одна отечественная лента в шорт-лист не попала.