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11:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет. Вот как она выглядит

Археологи в Египте сделали важное открытие: они обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

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Новость
Археологи нашли в Египте гигантское кладбище времен Тутанхамона

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие «единственным в своем роде за последние десятилетия».

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира, изобилует цветными иероглифами и статуями фараонов. На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Археологи намерены приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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