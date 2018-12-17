Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что не прикончил их тогда»: шеф охраны Ельцина
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото)
Меладзе и Джанабаева впервые вышли в свет с младшим сыном
США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве
Внучку Маяковского лишили московской мастерской
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Соколовская: Одесса и Запорожье ждут Россию
Украинцы массово бросают машины за границей
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма
Стало известно, кого «сдала» Мария Бутина властям США - СМИ
СМИ сообщили последние данные о состоянии Лещенко
"Одет в нечто": россиянин о том, каких пенсионеров увидел в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
"Принудили к паническому бегству": В ДНР о боестолкновении с ВСУ
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
«Что случилось, пока не понятно»: в Египте погибли россияне
Массовые отставки в Пенсионном фонде: чем вызваны
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
11:13 (мск), источник: РИА Новости

Пять ошибок, навсегда изменивших мир

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Многие важные открытия сделаны случайно или по недоразумению. Не всегда их значение удавалось оценить сразу, но рано или поздно они позволяли человечеству совершить громадный шаг вперед.

Наверх
Источник: jarmoluk/СС0

Как научные ошибки меняют историю — в материале РИА Новости.

Жизнь заиграла новыми красками

До середины XIX века большинство европейцев носили одежду серого, белого и коричневого цветов. И дело было не в моде или вкусовых предпочтениях — позволить себе яркие вещи могли только очень богатые люди. Большинство красителей получали из природных материалов, которые быстро портились и поэтому дорого стоили.

Новость
Ученые рассказали, как изменились кошки за 2 тысячи лет

В 1856 году профессор Королевского химического колледжа в Лондоне Август Вильгельм Гофман поручил студенту-химику Уильяму Генри Перкину исследовать анилин, выделенный из каменноугольной смолы. Ученый надеялся получить хинин, который в то время использовали для лечения малярии.

Вместо искомого соединения Перкин выделил странный темный порошок. Он растворил его в спирте и увидел, как цвет изменился на ярко-фиолетовый. Как выяснилось впоследствии, этот порошок хорошо окрашивал шелк.

Полученное вещество Перкин назвал мовеином, ушел из науки, основал первую в мире фабрику по производству искусственных красителей и разбогател.

Впоследствии ученые стали делать из каменноугольной смолы красители и других цветов, что поставило крест на индустрии натуральных красок.

Не всегда полезно мыть руки

Новость
Как ванна и душ вам вредят

В 1879 году химик Константин Фальберг в лаборатории Университета Джонса Хопкинса (США) исследовал свойства битума. Вернувшись домой, ученый забыл помыть руки и сел ужинать, но вся еда казалась ему сладкой на вкус. Тогда он вернулся в лабораторию и по очереди стал изучать посуду, в которой производил опыты в этот день. Выяснилось, что вещество со сладковатым вкусом, осевшее на его пальцах, — продукт смешения орто-сульфобензойной кислоты с хлористым фосфором и аммиаком.

Ученый назвал его сахарин, а через несколько месяцев в соавторстве с коллегой Айрой Ремсен опубликовал статью о синтезе нового вещества. Но научный мир встретил это открытие сдержанно. Только когда в 1884 году Фальберг запатентовал химическую формулу сахарина и наладил его промышленное производство, искусственный подсластитель стал невероятно популярным. Врачи прописывали его от головной боли, ожирения и тошноты, а с 1907 года стали рекомендовать диабетикам в качестве сахарозаменителя.

Таинственные лучи

Новость
Жизнь насквозь: красивые и пугающие рентгеновские фотоснимки животных

Вильгельм Конрад Рентген изучал электрические разряды и свойства катодных лучей в стеклянных вакуумных трубках, часто допоздна засиживаясь на работе. Так было и 8 ноября 1895 года, когда, выходя вечером из лаборатории, он заметил странное свечение. Это светился экран из синеродистого бария, за которым находилась катодная трубка: физик забыл ее обесточить по окончании опыта. Рентген выключил трубку — и свечение исчезло.

Это так заинтересовало ученого, что он начал экспериментировать. Ставил перед трубкой разные предметы и проверял, отражают они лучи или пропускают. В конце концов Рентген поместил перед трубкой свою руку и заметил, что она просвечивает на изображении, проецируемом на экране.

После этого исследователь заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму. Это был снимок руки его жены, который впоследствии облетел весь мир. В 1901 году Рентген получил за свое открытие Нобелевскую премию по физике.

Еще немного о пользе грязи

Шотландский бактериолог Александр Флеминг славился своей неаккуратностью. В его рабочем кабинете реактивы, инструменты и еда лежали вперемешку, а чашки Петри — используемые для культивирования бактерий лабораторные сосуды — мылись очень редко. Именно это обстоятельство позволило Флемингу совершить два крупных открытия, одно из которых произвело настоящую революцию в медицине.

Новость
Правда ли, что мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши предки?

Сначала в 1922 году ученый, простудившись, высморкался в чашку Петри, где росла бактериальная культура Micrococcus lysodeicticus. Через некоторое время он вспомнил про этот сосуд и решил его проверить. Оказалось, что все микробы в нем погибли. Так Флеминг открыл новое вещество, обладающее антибактериальным действием, — лизоцим.

Осенью 1928 года после месячного отсутствия исследователь вернулся в свою лабораторию и на одной из пластин с культурами стафилококков заметил плесень. При ближайшем рассмотрении это оказались грибки вида Penicillium notatum, а вот микробов в чашке уже не было. Флеминг решил, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество. Через полгода он сумел его выделить и назвал пенициллином. Так началась эра антибиотиков.

Только за годы Второй мировой войны пенициллин, способный лечить множество болезней — от пневмонии до туберкулеза, спас около двухсот миллионов жизней, а сам Флеминг за свое открытие получил в 1945 году Нобелевскую премию.

Лекарство от сердца лечит любовь

Первое в истории лекарство для лечения эректильной дисфункции (иными словами, импотенции) изобрели совершенно случайно. В 90-х годах прошлого века сотрудники фармацевтической компании Pfizer работали над созданием препарата от стенокардии и ишемической болезни сердца.

Новость
Научные открытия о сексе, которые изменили мир

Исследователи хотели получить вещество, которое заставляло бы кровеносные сосуды расширяться, ведь при стенокардии сердце ощущает недостаток кислорода. Однако клинические испытания раз за разом проваливались. Либо препарат UK-92480 не оказывал никакого действия, либо эффект был очень недолгим, а постоянный прием лекарства вызывал у добровольцев мышечные боли.

Таблетки вызывали еще один побочный эффект, на который исследователи вначале не обратили особого внимания — через несколько дней приема у добровольцев улучшалась эрекция. Даже в тех случаях, когда мужчины не помнили, когда она была у них в последний раз.

Компания снова организовала клинические испытания (на этот раз успешные), в которых приняли участие около трех тысяч добровольцев. В начале 1998 года лекарство, получившее торговое название «Виагра», поступило в продажу.

 Как в России отреагировали на признание Бутиной
В Финляндии рассказали о позиции страны по 'Северному потоку — 2'
«Сафмар» Гуцериева резко ответил на жалобу Запашного
Ученые выяснили, что находится под «замком Дракулы»
Под Псковом еноты, собаки и лисицы делят одну нору (видео)
Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты
Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная»
Макгрегор оказался бережливым миллионером
СМИ узнали о подготовке правительства США к приостановке работы
Спорт
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю Фигуристка Евгения Медведева не останется без поддержки своего тренера на ближайшем чемпионате России
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Hyundai придумала идеальную противоугонку В компании уверяют, что новая технология в пять раз эффективнее с точки зрения безопасности, чем смарт-ключи от машины
Кино
Почти «Аватар»: 15 красивых фантастических фильмов последних лет За армией бесконечных супергероев легко проскочить мимо любопытных фантастических фильмов, выходивших на экраны в последнее время. Предлагаем окунуться в мир яркой и сочной, неземной и пугающе реальной фантастики — будущее уже у вас дома
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Дети
Дочь Кристины Орбакайте удивила сеть сходством с мамой Поклонники решили, что девочка стала очень похожей на певицу в детстве (видео)
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь