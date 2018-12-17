Пять ошибок, навсегда изменивших мир

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Как научные ошибки меняют историю — в материале РИА Новости.

Жизнь заиграла новыми красками

До середины XIX века большинство европейцев носили одежду серого, белого и коричневого цветов. И дело было не в моде или вкусовых предпочтениях — позволить себе яркие вещи могли только очень богатые люди. Большинство красителей получали из природных материалов, которые быстро портились и поэтому дорого стоили.

В 1856 году профессор Королевского химического колледжа в Лондоне Август Вильгельм Гофман поручил студенту-химику Уильяму Генри Перкину исследовать анилин, выделенный из каменноугольной смолы. Ученый надеялся получить хинин, который в то время использовали для лечения малярии.

Вместо искомого соединения Перкин выделил странный темный порошок. Он растворил его в спирте и увидел, как цвет изменился на ярко-фиолетовый. Как выяснилось впоследствии, этот порошок хорошо окрашивал шелк.

Полученное вещество Перкин назвал мовеином, ушел из науки, основал первую в мире фабрику по производству искусственных красителей и разбогател.

Впоследствии ученые стали делать из каменноугольной смолы красители и других цветов, что поставило крест на индустрии натуральных красок.

Не всегда полезно мыть руки

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В 1879 году химик Константин Фальберг в лаборатории Университета Джонса Хопкинса (США) исследовал свойства битума. Вернувшись домой, ученый забыл помыть руки и сел ужинать, но вся еда казалась ему сладкой на вкус. Тогда он вернулся в лабораторию и по очереди стал изучать посуду, в которой производил опыты в этот день. Выяснилось, что вещество со сладковатым вкусом, осевшее на его пальцах, — продукт смешения орто-сульфобензойной кислоты с хлористым фосфором и аммиаком.

Ученый назвал его сахарин, а через несколько месяцев в соавторстве с коллегой Айрой Ремсен опубликовал статью о синтезе нового вещества. Но научный мир встретил это открытие сдержанно. Только когда в 1884 году Фальберг запатентовал химическую формулу сахарина и наладил его промышленное производство, искусственный подсластитель стал невероятно популярным. Врачи прописывали его от головной боли, ожирения и тошноты, а с 1907 года стали рекомендовать диабетикам в качестве сахарозаменителя.

Таинственные лучи

Вильгельм Конрад Рентген изучал электрические разряды и свойства катодных лучей в стеклянных вакуумных трубках, часто допоздна засиживаясь на работе. Так было и 8 ноября 1895 года, когда, выходя вечером из лаборатории, он заметил странное свечение. Это светился экран из синеродистого бария, за которым находилась катодная трубка: физик забыл ее обесточить по окончании опыта. Рентген выключил трубку — и свечение исчезло.

Это так заинтересовало ученого, что он начал экспериментировать. Ставил перед трубкой разные предметы и проверял, отражают они лучи или пропускают. В конце концов Рентген поместил перед трубкой свою руку и заметил, что она просвечивает на изображении, проецируемом на экране.

После этого исследователь заменил трубку фотографической пластиной и получил первую рентгенограмму. Это был снимок руки его жены, который впоследствии облетел весь мир. В 1901 году Рентген получил за свое открытие Нобелевскую премию по физике.

Еще немного о пользе грязи

Шотландский бактериолог Александр Флеминг славился своей неаккуратностью. В его рабочем кабинете реактивы, инструменты и еда лежали вперемешку, а чашки Петри — используемые для культивирования бактерий лабораторные сосуды — мылись очень редко. Именно это обстоятельство позволило Флемингу совершить два крупных открытия, одно из которых произвело настоящую революцию в медицине.

Сначала в 1922 году ученый, простудившись, высморкался в чашку Петри, где росла бактериальная культура Micrococcus lysodeicticus. Через некоторое время он вспомнил про этот сосуд и решил его проверить. Оказалось, что все микробы в нем погибли. Так Флеминг открыл новое вещество, обладающее антибактериальным действием, — лизоцим.

Осенью 1928 года после месячного отсутствия исследователь вернулся в свою лабораторию и на одной из пластин с культурами стафилококков заметил плесень. При ближайшем рассмотрении это оказались грибки вида Penicillium notatum, а вот микробов в чашке уже не было. Флеминг решил, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество. Через полгода он сумел его выделить и назвал пенициллином. Так началась эра антибиотиков.

Только за годы Второй мировой войны пенициллин, способный лечить множество болезней — от пневмонии до туберкулеза, спас около двухсот миллионов жизней, а сам Флеминг за свое открытие получил в 1945 году Нобелевскую премию.

Лекарство от сердца лечит любовь

Первое в истории лекарство для лечения эректильной дисфункции (иными словами, импотенции) изобрели совершенно случайно. В 90-х годах прошлого века сотрудники фармацевтической компании Pfizer работали над созданием препарата от стенокардии и ишемической болезни сердца.

Исследователи хотели получить вещество, которое заставляло бы кровеносные сосуды расширяться, ведь при стенокардии сердце ощущает недостаток кислорода. Однако клинические испытания раз за разом проваливались. Либо препарат UK-92480 не оказывал никакого действия, либо эффект был очень недолгим, а постоянный прием лекарства вызывал у добровольцев мышечные боли.

Таблетки вызывали еще один побочный эффект, на который исследователи вначале не обратили особого внимания — через несколько дней приема у добровольцев улучшалась эрекция. Даже в тех случаях, когда мужчины не помнили, когда она была у них в последний раз.