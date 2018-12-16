Китай наращивает производство тараканов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Китае набирает популярность бизнес по разведению тараканов в промышленных масштабах. Как оказалось, эти насекомые помогут решить глобальные проблемы человечества.

Тараканья ферма в китайском Сичане (провинция Сычуань) — крупнейшая в мире и далеко не единственная в Поднебесной. Ферма принадлежит фармацевтической компании Gooddoctor и насчитывает более 6 млрд обитателей. Они тут рождаются и умирают. После чего их обрабатывают паром, моют, сушат, а потом отправляют в огромную цистерну для получения экстракта.

Его используют в медицинских целях. Например, в средствах для похудения, от потери волос или косметических масках.

«Эссенция из таракана хороша для лечения язв в ротовой полости и язв желудка, повреждений кожи и даже рака желудка», — рассказал агентству Reuters управляющий тараканьей фермой компании Gooddoctor Вэнь Цзяньго.

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Таких ферм по всему Китаю становится все больше, потому что тараканы хороши не только для косметической отрасли. Они способны решать куда более важные проблемы современного Китая. Например, проблему переработки отходов.

Эта проблема — одна из самых сложных в стране. Соответствующие предприятия не способны переработать весь производимый миллиардным населением мусор. Свалки Китая забиты как собственными отходами, так и мусором со всего мира. Правительство страны уже приняло решение о запрете импорта 56 видов отходов. Но со своими отходами Китаю все равно нужно как-то справляться.

И тут на помощь пришли тараканы, которые с удовольствием уничтожают пищевые отходы.

На окраине Цзинаня (провинция Шаньдун) расположена ферма, где миллиард тараканов ежедневно поглощает до 50 тонн пищевых отходов. Эта ферма управляется компанией Shandong Qiaobin Agricultural Technology, которая планирует в следующем году открыть еще три таких же «перерабатывающих завода». Это позволит справляться с третью общего объема пищевых отходов Цзинаня.

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При этом «переработчики» в дальнейшем в каком-то смысле сами попадают на кухни китайцев. Тараканы — это ценный и удобный источник белка для домашнего скота и разводимой в неволе рыбы.

Недавно в Китае в рамках борьбы с африканской чумой свиней ввели запрет на кормление животных пищевыми отходами. После этого сельское хозяйство стало дополнительным рынком сбыта для тараканьих ферм.

Стоит отметить, что тараканий бизнес такого масштаба является высокотехнологичным и имеет ряд особенностей с точки зрения обеспечения безопасности. Огромное «поголовье» накладывает большую ответственность.

В случае даже небольшого побега «подопечных» с фермы, окрестные районы подвергнутся нашествию тысяч насекомых.

«Это была бы катастрофа, — говорит господин Вэнь из Gooddoctor.— Но на нашей ферме приняты меры предосторожности. У нас есть специальный ров, заполненный водой, в котором живут рыбы. Если насекомые сбегут, они попадут в этот ров и будут съедены».