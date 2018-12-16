Где находится самый жуткий новогодний парк (фото)

Проезжая город Итагуаи по дороге в Рио-де-Жанейро, некоторые путешественники останавливаются у обочины, заметив жутковатую картину.
В окружении пальм и буйной зелени торчит огромная голова Санта-Клауса с открытым ртом, будто замершая в крике.
Смельчаки, рискнувшие пойти на разведку, увидят, что Санта не один. Где-то стоят полуразрушенные фигурки оленей, еще дальше — сани, выцветшие леденцы, потрепанные горки и заброшенный печальный дом. Это все, что осталось от тематического парка Albanoel.
Парк был детищем политика Антонио Альбано Рейса, в народе известного как Санта-Клаус Квинтино, потому что он одевался как Санта каждое Рождество. Планировалось, что на территории около 30 млн квадратных метров разместятся разные тематические зоны.
В 2004 году строители завершили зону Рождества и были готовы приступить к следующим участкам, но внезапно Рейс погиб в автокатастрофе. Парк закрылся и пришел в упадок.
Несколько лет спустя британский школьный учитель и фотограф-любитель Кристофер Джонс ехал из Рио в Парати с группой друзей. Увидев жутких Санта-Клаусов, Джонс сделал серию атмосферных снимков. Они и прославили парк далеко за пределами Бразилии. Любители темного туризма специально приезжают в это место, что ощутить атмосферу заброшенности и разрушения.