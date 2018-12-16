Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина озвучила требование РФ о срочной встрече
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото)
Ожирение предложили лечить глиной
Как выглядит самая дорогая модель мира: доход $22,5 млн за год
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
Фото медсестры, у которой не хочется выздоравливать - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Лавров сделал заявление после признания Бутиной
Поручение Порошенко: что сделала разведка Украины
Хербст: США пытаются ударить по армии РФ - подробности
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
13:38 (мск), источник: Mail Новости

Где находится самый жуткий новогодний парк (фото)

Сюда приезжают любители темного туризма.

Наверх

Проезжая город Итагуаи по дороге в Рио-де-Жанейро, некоторые путешественники останавливаются у обочины, заметив жутковатую картину.

В окружении пальм и буйной зелени торчит огромная голова Санта-Клауса с открытым ртом, будто замершая в крике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смельчаки, рискнувшие пойти на разведку, увидят, что Санта не один. Где-то стоят полуразрушенные фигурки оленей, еще дальше — сани, выцветшие леденцы, потрепанные горки и заброшенный печальный дом. Это все, что осталось от тематического парка Albanoel.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парк был детищем политика Антонио Альбано Рейса, в народе известного как Санта-Клаус Квинтино, потому что он одевался как Санта каждое Рождество. Планировалось, что на территории около 30 млн квадратных метров разместятся разные тематические зоны.

В 2004 году строители завершили зону Рождества и были готовы приступить к следующим участкам, но внезапно Рейс погиб в автокатастрофе. Парк закрылся и пришел в упадок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько лет спустя британский школьный учитель и фотограф-любитель Кристофер Джонс ехал из Рио в Парати с группой друзей. Увидев жутких Санта-Клаусов, Джонс сделал серию атмосферных снимков. Они и прославили парк далеко за пределами Бразилии. Любители темного туризма специально приезжают в это место, что ощутить атмосферу заброшенности и разрушения.

Читайте также:

В УПЦ отказались признавать созданную Константинополем церковь
Умер актер «Кривого зеркала»
В Египте обнаружили гробницу жреца с 55 статуями (фото)
Брать ли на работу мужчину? Отвечает владелица бизнеса
Чемпион ОИ-2018 призвал российского биатлониста уйти из спорта
Аршавин получил должность в академии «Зенита»
Спорт
«Вашингтон» победил, Овечкин набрал очки в 14-м матче НХЛ подряд Россиянин отличился в шестом матче кряду (личный рекорд — семь игр в сезоне-2005/06)
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс Актрисы и певицы приняли участие в праздничном выпуске шоу талантов на Первом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Дети
Юлия Меньшова показала красавца-сына В cети отметили, что Андрей очень похож на отца (фото)
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь