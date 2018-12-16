На аукционе в Москве продали рукописи и рисунки Сергея Довлатова

Источник: РИА "Новости"

Вещи Довлатова вошли в «Юбилейную коллекцию» аукционного дома. Среди лотов разыграли 26 детских писем Довлатова отцу, стоимость которых оценили в 60−100 тысяч рублей. В итоге их продали за 210 тысяч рублей. Серию стихотворений, написанных в 1958 году, продали за 280 тысяч рублей при максимальной экспертной оценке в 100 тысяч и стартовой цене в 40 тысяч.

В письмах юный Довлатов рассказывает отцу о поступлении в университет, своей службе в армии и расставании с первой женой Асей Пекуровской. На аукционе также были представлены рисунки писателя (от детских набросков изображений животных до шаржей и портретов).

Произведения Довлатова о советской действительности такие как «Заповедник», «Компромисс» или «Зона» не печатались в СССР до 1980-х годов. Экземпляр его первой книги «Пять углов» уничтожили по приказу КГБ Эстонской ССР. Работы писателя публиковали в самиздате и в некоторых эмигрантских журналах.