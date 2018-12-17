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11:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые-полярники научились впадать в спячку

Новые долгосрочные исследования психического состояния полярников, зимующих в Антарктиде, обнаружило существование уникального адаптивного механизма, который активизируется при изоляции человека в экстремальных природных условиях в течение длительного времени.

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Источник: Reuters

Это состояние, известное как синдром зимней спячки, не ограничивается только участниками полярных экспедиций. Его признаки наблюдались, например, в ходе симуляции длительного пребывания на Марсе в ходе эксперимента «Марс-500».

«Наши наблюдения могут указывать на существование состояния психологической гибернации», — говорит психолог Натан Смит из Университета Манчестера, который участвовал в исследовании.

Более ранние исследования дают основания предположить, что это защитный механизм против хронического стресса. Если вы знаете, что находитесь в неблагоприятных условиях, но вскоре они улучшатся, ваша психика подсказывает вам способ сократить нагрузку адаптации ради сохранения энергии.
Натан Смит

Группа ученых, в составе которых был и Натан Смит, изучала психическое состояние двух групп полярников, зимующих на франко-итальянской станции «Конкордия», расположенной на Антарктическом плато на востоке Антарктиды.

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27 обследуемых полярников зимовали там в течение 10 месяцев, в том числе в темные зимние месяцы. Они замеряли качественные параметры своего сна, заполняя специальные дневники. Их психическое состояние также фиксировались с помощью двух психометрических вопросников.

Ученые обнаружили, что в зимние месяцы — в условиях, когда полярники были вынуждены находиться почти исключительно в помещении, — качество их сна и эмоциональные показатели существенно снижались, но начинали улучшаться с окончанием зимы и потеплением.

Эти изменения не особенно удивили ученых, но вот функционирование механизмов преодоления стресса оказалось во многом неожиданным.

«Самым поразительным результатом исследования было открытие, что в зимние месяцы происходит ослабление всех наблюдаемых стратегий преодоления стресса», — пишут ученые в своей статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые рассчитывали увидеть ослабление активных форм поведения в зимний период (например, способностей решать задачи) за счет усиления пассивных форм (например, отрицание и депрессия).

В реальности все происходило иначе. В зимние месяцы ослаблялись и активные, и пассивные формы преодоления стресса, что приводило к общему снижению эмоциональной составляющей и растущему безразличию.

По мнению исследователей, это подтверждается эмпирическими сведениями о симптомах так называемой зимней спячки, которые включают рассеянность, туман в мыслях, дефицит внимания и ухудшение контроля над внешней ситуацией.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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