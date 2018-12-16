Названо продлевающее жизнь занятие
У долгожителей из разных стран есть нечто общее — они любят ухаживать за садом.
У долгожителей из разных стран есть нечто общее — они любят ухаживать за садом.
Садоводство — одно из занятий, которое помогает поддерживать постоянную физическую активность и снимать стресс. Ученые уже доказали, что оно благотворно влияет на людей пожилого возраста и даже увеличивает продолжительность жизни, пишет BBC в обзоре исследований о связи садоводства и долголетия.
Дэн Бюттнер, автор книг о здоровом образе жизни и путешествиях, изучил пять мест по всему миру, где жители славятся своим долголетием: Окинава в Японии, Никойя в
Не только наблюдения Бюттнера, но и различные исследования подтверждают, что садоводы живут дольше и меньше подвержены стрессу.
В недавнем голландском исследовании ученые попросили участников выполнить стрессовую задачу, а затем разделили их на две группы. Одна группа читала в помещении, а другая сидела на улице в течение 30 минут. Люди, которые читали, сообщили, что их настроение «еще больше ухудшилось», в то время как сидевшие на улице почувствовали себя «полностью восстановленными». Уровень гормона стресса кортизола у них понизился.
Австралийские исследователи, которые следили за мужчинами и женщинами в возрасте 60 лет, обнаружили, что у тех, кто регулярно занимался садоводством, риск развития слабоумия был на 36% ниже. Также известно, что солнечный свет и свежий воздух помогают взволнованным людям, страдающим болезнью Альцгеймера, успокоиться.
Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что люди, дома которых были окружены зеленью, жили дольше, с меньшей вероятностью развития рака или респираторных заболеваний.
Доктор Брэдли Уиллкокс из Гавайского университета изучает долгожителей на Окинаве, где самое большое в мире количество долгожителей: примерно 50 на 100 000 человек. Многие жители острова ухаживают за небольшими личными садами до глубокой старости.
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