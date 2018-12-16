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17:41 (мск), источник: Mail Новости

Названо продлевающее жизнь занятие

У долгожителей из разных стран есть нечто общее — они любят ухаживать за садом.

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Источник: Reuters

Садоводство — одно из занятий, которое помогает поддерживать постоянную физическую активность и снимать стресс. Ученые уже доказали, что оно благотворно влияет на людей пожилого возраста и даже увеличивает продолжительность жизни, пишет BBC в обзоре исследований о связи садоводства и долголетия.

Дэн Бюттнер, автор книг о здоровом образе жизни и путешествиях, изучил пять мест по всему миру, где жители славятся своим долголетием: Окинава в Японии, Никойя в Коста-Рике, Икария в Греции, Лома-Линда в Калифорнии и Сардиния в Италии.

Люди, живущие в этих так называемых «голубых зонах», имеют общие факторы. Это развитые сети социальной поддержки, ежедневные физические упражнения и диета на растительной основе. Но у них есть еще кое-что общее. В каждой такой общине люди занимаются садоводством в пожилом возрасте, когда им 80, 90 и больше лет.

Не только наблюдения Бюттнера, но и различные исследования подтверждают, что садоводы живут дольше и меньше подвержены стрессу.

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В недавнем голландском исследовании ученые попросили участников выполнить стрессовую задачу, а затем разделили их на две группы. Одна группа читала в помещении, а другая сидела на улице в течение 30 минут. Люди, которые читали, сообщили, что их настроение «еще больше ухудшилось», в то время как сидевшие на улице почувствовали себя «полностью восстановленными». Уровень гормона стресса кортизола у них понизился.

Австралийские исследователи, которые следили за мужчинами и женщинами в возрасте 60 лет, обнаружили, что у тех, кто регулярно занимался садоводством, риск развития слабоумия был на 36% ниже. Также известно, что солнечный свет и свежий воздух помогают взволнованным людям, страдающим болезнью Альцгеймера, успокоиться.

Врачи из Шотландии нередко назначают прогулку на природе для снижения артериального давления и тревоги, а также для улучшения настроения и повышения тонуса.

Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что люди, дома которых были окружены зеленью, жили дольше, с меньшей вероятностью развития рака или респираторных заболеваний.

Доктор Брэдли Уиллкокс из Гавайского университета изучает долгожителей на Окинаве, где самое большое в мире количество долгожителей: примерно 50 на 100 000 человек. Многие жители острова ухаживают за небольшими личными садами до глубокой старости.

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