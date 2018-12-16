Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя.

Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.

Кроме того, в «Роскосмосе» собираются весной повторить опыт запуска космического «грузовика» к МКС по сверхкороткой схеме. «Пуск грузового корабля “Прогресс” по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета — 3 часа», — рассказал Рогозин.

Ранее в июле космический «грузовик» «Прогресс МС-09» впервые в истории добрался до МКС всего за 3 часа 40 минут.