Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.
Продолжительность полёта - 3 часа.
Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R
Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 года
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — По словам главы «Роскосмоса», это будет быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.