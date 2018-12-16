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20:10 (мск), источник: BFM.ru

Легендарная «Бутырка» закрывается навсегда

Прекратит свое существование также следственный изолятор «Красная Пресня». Вместо них построят тюремный комплекс, отвечающий современным международным нормам.

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Источник: РИА "Новости"

Легендарный московский следственный изолятор «Бутырка», где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро закроется навсегда. Вместе с «Бутыркой» прекратит свое существование и СИЗО № 3 «Красная Пресня». Об этом в интервью «МК» рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Вместо этих СИЗО построят тюремный комплекс, отвечающий современным международным стандартам. Где расположится новый изолятор, станет известно до конца 2018 года. Здание «Бутырки» передадут городу и столичная мэрия решит его дальнейшую судьбу, добавил Максименко.

Под вопросом была и судьба знаменитой «Матросской тишины», однако с этим СИЗО пока «взяли паузу».
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«Решение о закрытии “Бутырки” и СИЗО № 3 “Пресня” принято, а вот с “Матросской тишиной” взяли паузу. Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на две тысячи мест вместо “Пресни”. Но мэрия предложила другой вариант — закрыть еще и “Бутырку” с “Матросской тишиной” и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектар. Пока решено все-таки “Матросскую тишину” не трогать», — рассказал Максименко.

Что касается места для будущего современного тюремного комплекса, рассматривается два направления — в сторону Калужского и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки. Начало работ запланировано на начало 2019 года. Новое СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне оно будет похоже на «Кресты-2», открытые недавно под Петербургом, добавил замглавы ФСИН.

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