Наемники послужили науке

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Профессор химии Лундского университета (Швеция) Шарлотта Тёрнер вместе с начальником охраны Пером Густафсоном отправили отряд наемников, чтобы вывезти своего докторанта с захваченной исламистами территории. Благодаря их действиям, Фирасу Джумааху и его родным удалось покинуть территорию охваченного войной северного Ирака. Эта история произошла в 2014 году, но известно о ней стало только в конце этой недели.

Докторант-йезид Фирас Джумаа обучался в 2014 году на факультете химии Лундского университета, когда ему позвонила оставшаяся в Ираке жена и сообщила, что соседнюю деревню захватила запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ). Исламисты, считавшие курдов-йезидов язычниками, убили там всех мужчин и угнали в рабство всех женщин.

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Услышав это, докторант решил поехать спасать свою семью, взяв билет на первый же самолет. «Как бы я жил дальше, если бы с ними там что-то случилось?» — объясняет он свой поступок в интервью на сайте университета.

Однако вывезти родных ему не удалось: сразу после приезда господину Джумааху и его жене с детьми самим пришлось спасаться из родного дома бегством, укрывшись вместе с другими йезидами на заброшенной белильной фабрике. Там докторант отправил своему профессору Шарлотте Тёрнер СМС-сообщение, в котором написал, что если «не вернется в течение недели, то продолжить работу над диссертацией не сможет».

Я просто хотел предупредить преподавателя, я не думал, что она сможет что-то сделать. Фирас Джумаа

Госпожа Тёрнер, получив сообщение, пришла в ярость. «То, что случилось, было абсолютно недопустимо, — рассказала она в интервью.— Я была так зла, что ИГ вторгался в наш мир, ставя под угрозу жизнь моего докторанта и его семьи и нарушая его исследования».

За помощью профессор обратилась к начальнику службы безопасности университета Перу Густафсону. Он пообещал, что его связи «позволяют доставить транспорт и обеспечить безопасность по всему земному шару».

В течение нескольких дней он заключил контракт с некой фирмой, которая взялась за спасение докторанта и его семьи.

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Вскоре после этого, как описывает Фирас Джумаа, «два джипа Toyota Landcruiser с четырьмя тяжеловооруженными наемниками» приехали на белильную фабрику на севере Ирака, забрали оттуда его, жену и двух детей и отвезли в аэропорт Эрбиля, откуда те были самолетом эвакуированы обратно в Швецию. «Я никогда не чувствовал себя настолько важной персоной, — вспоминает господин Джумаа.— Но в то же время я чувствовал себя трусом из-за того, что оставил в Ираке свою мать и сестер». К счастью, родственники студента пережили оккупацию ИГ, хотя их дом был полностью разрушен.

Сейчас Фирас Джумаа уже окончил обучение и работает в фармацевтической компании шведского города Мальмё. «У меня есть друзья, которые думают, что я секретный агент, потому что они не могут поверить, что университет стал бы организовывать спасательную операцию ради обычного докторанта», — рассказывает он.