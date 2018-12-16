Наемники послужили науке
Шведский профессор воспользовалась услугами ЧВК, чтобы спасти докторанта от ИГ.
Шведский профессор воспользовалась услугами ЧВК, чтобы спасти докторанта от ИГ.
Профессор химии Лундского университета (Швеция) Шарлотта Тёрнер вместе с начальником охраны Пером Густафсоном отправили отряд наемников, чтобы вывезти своего докторанта с захваченной исламистами территории. Благодаря их действиям, Фирасу Джумааху и его родным удалось покинуть территорию охваченного войной северного Ирака. Эта история произошла в 2014 году, но известно о ней стало только в конце этой недели.
Услышав это, докторант решил поехать спасать свою семью, взяв билет на первый же самолет. «Как бы я жил дальше, если бы с ними там
Однако вывезти родных ему не удалось: сразу после приезда господину Джумааху и его жене с детьми самим пришлось спасаться из родного дома бегством, укрывшись вместе с другими йезидами на заброшенной белильной фабрике. Там докторант отправил своему профессору Шарлотте Тёрнер
Я просто хотел предупредить преподавателя, я не думал, что она сможет
что-тосделать.
Госпожа Тёрнер, получив сообщение, пришла в ярость. «То, что случилось, было абсолютно недопустимо, — рассказала она в интервью.— Я была так зла, что ИГ вторгался в наш мир, ставя под угрозу жизнь моего докторанта и его семьи и нарушая его исследования».
За помощью профессор обратилась к начальнику службы безопасности университета Перу Густафсону. Он пообещал, что его связи «позволяют доставить транспорт и обеспечить безопасность по всему земному шару».
Вскоре после этого, как описывает Фирас Джумаа, «два джипа Toyota Landcruiser с четырьмя тяжеловооруженными наемниками» приехали на белильную фабрику на севере Ирака, забрали оттуда его, жену и двух детей и отвезли в аэропорт Эрбиля, откуда те были самолетом эвакуированы обратно в Швецию. «Я никогда не чувствовал себя настолько важной персоной, — вспоминает господин Джумаа.— Но в то же время я чувствовал себя трусом
Сейчас Фирас Джумаа уже окончил обучение и работает в фармацевтической компании шведского города Мальмё. «У меня есть друзья, которые думают, что я секретный агент, потому что они не могут поверить, что университет стал бы организовывать спасательную операцию ради обычного докторанта», — рассказывает он.
Михаил Коростиков