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10:27 (мск), источник: ТАСС

Cirque du Soleil: площадка в Сколкове не будет постоянным театром

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Площадка в Сколкове не станет стационарным театром канадского Cirque du Soleil — это будет многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в пресс-службе российского представительства цирка.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«В общем и целом речь идет о строительстве современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil», — сказала гендиректор Цирка дю Солей в России Наталья Романова, чьи слова привели в пресс-службе.

При этом, по словам представителей пресс-службы, канадский цирк «станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку, которая, к слову говоря, достаточно удалена от центра», — добавили в пресс-службе.

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Ранее гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина выступил против строительства постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в России. По его словам, ее появление «негативно скажется, и не только на российском цирке, но и российском спорте в том числе».

Cirque du Soleil, основанный в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье, базируется в Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4 тыс. человек, работающих в разных труппах, что позволяет давать представления в нескольких точках мира одновременно. Первые гастроли цирка в Россию состоялись в 2009 году, в Большом шатре московской публике показали шоу «Варекай», которое вернулось в Россию в этом году — в новом формате, почти полностью обновленным. Также в Россию привозили шоу «Кортео», «Салтимбанко», «Куза», «Дралион», «Майкл Джексон», «Алегрия», «Заркана».

В спектаклях Cirque du Soleil никогда не задействовались животные.

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