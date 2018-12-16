Создатель Vine умер от передозировки наркотиками, пишут СМИ

Источник: AFP 2018

Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

По данным портала, в воскресенье в полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.