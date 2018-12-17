Рикошетом. Судебные иски, ударившие по истцам
Порноактриса Сторми Дэниелс должна будет выплатить 293 тысячи долларов президенту США Дональду Трампу в качестве компенсации за судебные издержки.
Порноактриса Сторми Дэниелс должна будет выплатить 293 тысячи долларов президенту США Дональду Трампу в качестве компенсации за судебные издержки.
Федеральный судья округа Колумбия обязал порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) оплатить судебные издержки президенту США Дональду Трампу. В октябре суд отклонил ее иск о клевете, после чего адвокаты президента США потребовали возмещения судебных и юридических издержек в размере 293 000 долларов.
Подача судебных исков не всегда позволяет истцу добиться желаемых результатов. АиФ.ru вспомнил похожие случаи, когда поданные иски в итоге приносили истцам не выгоду, а ущерб.
В 2013 году бывшая супруга
Аналогичное дело в суде проиграла и бывшая жена российского предпринимателя Алексея Мордашова Елена. Спустя пять лет после развода ей также не понравился размер алиментов. Елена подала в суд, потребовав от бывшего мужа треть акций «Северстали» и четверть его доходов в качестве алиментов. Как и жена Берлускони, судебное дело она проиграла и осталась в долгах: государство потребовало с нее 213 миллионов рублей пошлины по проигранному имущественному иску.
В 2017 году житель Дании Финд
В мае этого года звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн была вынуждена продать свой дом в Калифорнии за два миллиона долларов, чтобы оплатить юридическую помощь, которую ей предоставляли юристы, когда она судилась с Харви Вайнштейном.
Роуз приобрела дом в 2011 году за 1,39 миллиона долларов. Несмотря на то, что ей удалось продать особняк дороже, сделку она считает вынужденной, поскольку расходы по судебному процессу оказались неподъемными.
В июне 2017 года австралийская актриса Ребел Уилсон выиграла иск против издательского дома Bauer Media. Актриса обвинила издания, входящие в него, в клевете. В серии статей утверждалось, что Уилсон занижала свой возраст и сообщала неправду о своем прошлом. Уилсон в ответ заявила, что журналисты испортили ей карьеру и репутацию. В итоге австралийский суд занял сторону актрисы и обязал Bauer Media выплатить ей компенсацию в размере 4,7 миллиона долларов. После решения о рекордной выплате несколько медиакомпаний обратились в апелляционный суд, чтобы тот помешал «резкому росту выплат по искам о клевете». Рассмотрев апелляционную жалобу, суд постановил, что экономический ущерб от клеветы не мог составить 3,9 миллиона долларов. Уилсон обязали вернуть почти все деньги, а из оставшихся — еще и оплатить судебные издержки.