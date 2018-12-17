Рикошетом. Судебные иски, ударившие по истцам

Федеральный судья округа Колумбия обязал порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) оплатить судебные издержки президенту США Дональду Трампу. В октябре суд отклонил ее иск о клевете, после чего адвокаты президента США потребовали возмещения судебных и юридических издержек в размере 293 000 долларов.

Подача судебных исков не всегда позволяет истцу добиться желаемых результатов. АиФ.ru вспомнил похожие случаи, когда поданные иски в итоге приносили истцам не выгоду, а ущерб.

Невыгодные условия развода

В 2013 году бывшая супруга экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Вероника Ларио подала иск и потребовала вернуть ей прежний размер алиментов в 3 миллиона евро. За год до этого суд обязал Берлускони ежемесячно платить ей по 3 миллиона евро в качестве алиментов. В 2013 году сумму снизили до 1,4 миллиона. В итоге в 2017 году в ходе судебных разбирательств суд снял с Берлускони обязанность платить бывшей жене алименты.

Адвокаты Берлускони доказали, что Вероника не нуждается в деньгах от бывшего мужа, поскольку сама обладает состоянием в 16 миллионов евро. Судьи также обязали Веронику вернуть бывшему супругу ранее выплаченные алименты в размере 60 миллионов евро.

Аналогичное дело в суде проиграла и бывшая жена российского предпринимателя Алексея Мордашова Елена. Спустя пять лет после развода ей также не понравился размер алиментов. Елена подала в суд, потребовав от бывшего мужа треть акций «Северстали» и четверть его доходов в качестве алиментов. Как и жена Берлускони, судебное дело она проиграла и осталась в долгах: государство потребовало с нее 213 миллионов рублей пошлины по проигранному имущественному иску.

Компенсация за порчу имущества

В 2017 году житель Дании Финд Андерсен-Фрюдаль пытался отсудить компенсацию за порчу имущества бобрами у Датского агентства по охране природы. Андерсен-Фрюдаль требовал выплатить ему до 40 тысяч евро за испорченное землевладение, однако суд коммуны Хольстебро принял решение не в пользу истца. По решению суда датчанин должен был выплатить агентству 4 тысячи евро в качестве компенсации за судебные издержки.

Плата за юридическую помощь

В мае этого года звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн была вынуждена продать свой дом в Калифорнии за два миллиона долларов, чтобы оплатить юридическую помощь, которую ей предоставляли юристы, когда она судилась с Харви Вайнштейном.

Читайте также От действий Вайнштейна могли пострадать до тысячи женщин, заявила адвокат

Роуз приобрела дом в 2011 году за 1,39 миллиона долларов. Несмотря на то, что ей удалось продать особняк дороже, сделку она считает вынужденной, поскольку расходы по судебному процессу оказались неподъемными.

Компенсация морального ущерба