Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия ставит РФ газовый ультиматум насчет Украины
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
На борту самолета обнаружили забытое сердце
Продукт, защищающий от язвы желудка и проблем с сердцем
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю
«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Hyundai придумала идеальную противоугонку
Самые странные велосипеды (фото)
Как россиянка заработала 350 млн руб. на милых безделушках
Умер Вячеслав Степин
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
12:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Рикошетом. Судебные иски, ударившие по истцам

Порноактриса Сторми Дэниелс должна будет выплатить 293 тысячи долларов президенту США Дональду Трампу в качестве компенсации за судебные издержки.

Наверх

Федеральный судья округа Колумбия обязал порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) оплатить судебные издержки президенту США Дональду Трампу. В октябре суд отклонил ее иск о клевете, после чего адвокаты президента США потребовали возмещения судебных и юридических издержек в размере 293 000 долларов.

Читайте также
«Ничего особенного»: Сторми Дэниэлс рассказала о связи с Трампом

Подача судебных исков не всегда позволяет истцу добиться желаемых результатов. АиФ.ru вспомнил похожие случаи, когда поданные иски в итоге приносили истцам не выгоду, а ущерб.

Невыгодные условия развода

В 2013 году бывшая супруга экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Вероника Ларио подала иск и потребовала вернуть ей прежний размер алиментов в 3 миллиона евро. За год до этого суд обязал Берлускони ежемесячно платить ей по 3 миллиона евро в качестве алиментов. В 2013 году сумму снизили до 1,4 миллиона. В итоге в 2017 году в ходе судебных разбирательств суд снял с Берлускони обязанность платить бывшей жене алименты.

Адвокаты Берлускони доказали, что Вероника не нуждается в деньгах от бывшего мужа, поскольку сама обладает состоянием в 16 миллионов евро. Судьи также обязали Веронику вернуть бывшему супругу ранее выплаченные алименты в размере 60 миллионов евро.

Аналогичное дело в суде проиграла и бывшая жена российского предпринимателя Алексея Мордашова Елена. Спустя пять лет после развода ей также не понравился размер алиментов. Елена подала в суд, потребовав от бывшего мужа треть акций «Северстали» и четверть его доходов в качестве алиментов. Как и жена Берлускони, судебное дело она проиграла и осталась в долгах: государство потребовало с нее 213 миллионов рублей пошлины по проигранному имущественному иску.

Компенсация за порчу имущества

В 2017 году житель Дании Финд Андерсен-Фрюдаль пытался отсудить компенсацию за порчу имущества бобрами у Датского агентства по охране природы. Андерсен-Фрюдаль требовал выплатить ему до 40 тысяч евро за испорченное землевладение, однако суд коммуны Хольстебро принял решение не в пользу истца. По решению суда датчанин должен был выплатить агентству 4 тысячи евро в качестве компенсации за судебные издержки.

Плата за юридическую помощь

В мае этого года звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн была вынуждена продать свой дом в Калифорнии за два миллиона долларов, чтобы оплатить юридическую помощь, которую ей предоставляли юристы, когда она судилась с Харви Вайнштейном.

Читайте также
От действий Вайнштейна могли пострадать до тысячи женщин, заявила адвокат

Роуз приобрела дом в 2011 году за 1,39 миллиона долларов. Несмотря на то, что ей удалось продать особняк дороже, сделку она считает вынужденной, поскольку расходы по судебному процессу оказались неподъемными.

Компенсация морального ущерба

В июне 2017 года австралийская актриса Ребел Уилсон выиграла иск против издательского дома Bauer Media. Актриса обвинила издания, входящие в него, в клевете. В серии статей утверждалось, что Уилсон занижала свой возраст и сообщала неправду о своем прошлом. Уилсон в ответ заявила, что журналисты испортили ей карьеру и репутацию. В итоге австралийский суд занял сторону актрисы и обязал Bauer Media выплатить ей компенсацию в размере 4,7 миллиона долларов. После решения о рекордной выплате несколько медиакомпаний обратились в апелляционный суд, чтобы тот помешал «резкому росту выплат по искам о клевете». Рассмотрев апелляционную жалобу, суд постановил, что экономический ущерб от клеветы не мог составить 3,9 миллиона долларов. Уилсон обязали вернуть почти все деньги, а из оставшихся — еще и оплатить судебные издержки.

«Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?
«Сафмар» Гуцериева ответил на жалобу Запашного Путину
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с РФ
Болезнь Альцгеймера оказалась заразна на белковом уровне
Ученый рассказал, что будет, если на Земле растает весь лёд
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Полярники научились впадать в спячку
Спорт
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю Фигуристка Евгения Медведева не останется без поддержки своего тренера на ближайшем чемпионате России
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Hyundai придумала идеальную противоугонку В компании уверяют, что новая технология в пять раз эффективнее с точки зрения безопасности, чем смарт-ключи от машины
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Фразочки 474
может ли девушка с двумя детьми выйти второй раз замуж? 471
Ребёнка настраивают против матери. 316
Переезд хуже пожара 84
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь