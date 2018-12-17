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02:38 (мск), источник: Газета.Ру

Кейт Уинслет сыграет в драме про однополую любовь

Актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в лесбийской драме Ammonite. Об этом сообщает Deadline.

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Источник: AFP 2018

По данным портала, режиссером картины выступит Френсис Ли, съемки должны стартовать в марте 2019 года.

Как отмечается, фильм расскажет историю палеонтолога Мэри Эннинг, которая вынуждена стать сиделкой богатой жительницы Лондона.

При этом действие картины будет происходить в начале 19-го века.

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