Кейт Уинслет сыграет в драме про однополую любовь

Кейт Уинслет сыграет в драме про однополую любовь

Актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в лесбийской драме Ammonite. Об этом сообщает Deadline.