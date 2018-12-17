Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество

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Герцоги Сассекские предпочтут провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II, Сандрингем, которая расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. По мнению королевского источника, в Сандрингеме «не так много места, поэтому их выбор (Меган и Гарри) довольно удивителен».

Он также предположил, что герцоги «просто хотят собственное пространство» и предпочитают проводить время отдельно от семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На рождественские каникулы в 2017 году Меган Маркл и принц Гарри гостили у его старшего брата и, по их словам, «фантастически провели время».