Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин
Криптокабины для оформления заграничных паспортов появятся в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом заявил первый замглавы МВД России
Криптокабины для оформления заграничных паспортов появятся в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом заявил первый замглавы МВД России
По его словам, кабины начнут устанавливать во второй половине 2019 года. С помощью них можно будет оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.
Помимо этого, Горовой отметил, что в некоторых регионах криптокабины появятся раньше, чем в Москве.
В ноябре министерство внутренних дел России предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания. Предполагается, что время получения паспорта будет ограничено тремя месяцами вместо четырех.