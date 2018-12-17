Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин

По его словам, кабины начнут устанавливать во второй половине 2019 года. С помощью них можно будет оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.

Помимо этого, Горовой отметил, что в некоторых регионах криптокабины появятся раньше, чем в Москве.