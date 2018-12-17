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03:55 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него

Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал телешоу Saturday Night Live и телеканал NBC за пародийный видеоролик «Этот прекрасный Трамп».

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Источник: Reuters

По его словам, деятельность NBC необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».

Он также добавил, что телеканал с помощью «демократической машины» SNL занимается несправедливым освещением новостей.

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