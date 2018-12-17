Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него
Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал телешоу Saturday Night Live и телеканал NBC за пародийный видеоролик «Этот прекрасный Трамп».
Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал телешоу Saturday Night Live и телеканал NBC за пародийный видеоролик «Этот прекрасный Трамп».
По его словам, деятельность NBC необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».
Он также добавил, что телеканал с помощью «демократической машины» SNL занимается несправедливым освещением новостей.