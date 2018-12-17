Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018»

Источник: AP 2018

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на «Мисс Вселенная — 2017» в США.

Сначала жюри огласило всех претенденток на корону, затем выбрало 20 наиболее отличившихся и в итоге определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Источник: AP 2018

Россию на конкурсе представляла жительница Чебоксар — обладательница титула «Мисс Россия — 2018», 18-летняя Юлия Полячихина, которая не вошла в двадцатку лучших.

Источник: AFP 2018

Во время мероприятия публике также были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований. Последний состоял из показов купальников и вечерних нарядов. По итогу каждой из девушек был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проводится с 1952 года. В ноябре 2017 года 66-й конкурс «Мисс Вселенная» состоялся в США. В Таиланде мероприятие проходило дважды — в 1992 и 2005 годах, тайские кандидатки побеждали на конкурсе в 1965 и 1988 годах.