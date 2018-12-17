Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

Источник: РИА Новости

В документе указаны четыре вида медицинской помощи, которая оказывается бесплатно.

Во-первых, это первичная медико-санитарная помощь, оказываемая медицинскими работниками со средним медицинским образованием (фельдшеры, акушеры), участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами.

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Во-вторых, это специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.

В-третьих, это высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения.

Наконец, это скорая медицинская помощь, которая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства.

В памятке также указано, что россияне не должны платить за следующие виды медицинской помощи: медицинская реабилитация; экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); различные виды диализа; химиотерапия при злокачественных заболеваниях; профилактические медицинские осмотры; диспансеризация.

Кроме того, в соответствии с законодательством бесплатными являются оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Если в госпитализации нуждается ребенок до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется и одному из его родителей или законных представителей.