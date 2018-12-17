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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал о таинственном поведении морских животных

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В конце ноября две сотни черных дельфинов и косаток погибли, выбросившись на берег Новой Зеландии и Австралии. Такие трагедии среди морских млекопитающих случаются регулярно в обоих полушариях.

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Источник: AP 2018

Ученые утверждают, что животные внезапно теряют ориентацию, но причины, толкающие их на смертельный шаг, до конца не известны.

Когда стадный эффект подводит

Новая Зеландия лидирует по числу таких инцидентов. Рекорд удерживает 1918 год, когда на архипелаге Чатем нашли около тысячи черных дельфинов, в изобилии обитающих в местных водах.

На берегу под Оклендом в 1985 году погибло порядка 450 китов. Примерно столько же выбросилось в феврале 2017-го на печально известную косу Фаруэлл Спит. Здесь гибнет больше всего морских млекопитающих.

У них развита стайность. Они следуют за вожаком, и если тот ошибается, все попадают на мель.
Дмитрий Глазов
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

В большинстве случаев, по словам ученого, причины ошибок неизвестны.

Вскрытие покажет

Гипотез о том, что заставляет китов и дельфинов идти на верную гибель, высказано множество.

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«Судить о причинах, по которым морские млекопитающие выбрасываются на берег, позволяет только вскрытие. Например, это могут быть мощные акустические воздействия в море во время военных учений, сейсморазведки. Животные пугаются или оглушаются. В таких случаях у них при вскрытии найдут нарушения слухового аппарата, вскипание крови из-за быстрого всплытия», — объясняет Глазов.

Ученые из США и Испании проверили связь между сейсморазведкой и массовыми выбросами китообразных. И хотя четких доказательств не нашли, два события можно объяснить человеческой деятельностью. Речь идет о гибели сотен широкомордых дельфинов у берега Мадагаскара в 2008 году и 680 длиннорылых белобочек в Перу в 2012-м. В обоих случаях сейсморазведку проводили нефтедобывающие компании.

«Массово гибнуть могут больные животные. Как, например, в 1980-е в Черном море на берег выбрасывались дельфины-азовки. У них в ушах развивались гельминты и нарушали координацию. Там же были подобные случаи из-за вируса чумы плотоядных. Зараженные им животные оказывались на берегу и погибали», — приводит пример биолог.

Ученые из Германии полагают, что чаще всего животные попадают в естественные ловушки, откуда не могут выбраться. Проанализировав гиблые места по всему миру, исследователи выявили, что это в первую очередь пологие пляжи и мелкие заливы.

Опасность на каждом шагу

Более 30 лет назад в мире запретили коммерческий промысел китов из-за угрозы их исчезновения. С тех пор ситуация улучшается. К примеру, в 2000 году у Западной Австралии насчитывалось около семи тысяч горбатых китов, в 2008-м их было уже почти 26 тысяч. А больше особей — больше массовой гибели, отмечают ученые из Национального центра морских исследований Австралии.

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Гипотезу о том, что группы кашалотов погибают из-за сильных штормов, изучили в Утрехтском университете. Биологи исходили из факта миграции животных из Норвежского моря к югу. Возможно, шторма дезориентируют их и побуждают заходить в мелкое Северное море?

Однако версия не подтвердилась — как и предположение о влиянии аномального прогрева морской воды. Не исключено, по мнению автора работы, что кашалотов сбивают с пути возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными бурями.

«У морских млекопитающих развит слух. Они ориентируются и взаимодействуют друг с другом с помощью ультразвука, возможна и ориентация по магнитному полю Земли, просто ее сложнее изучать. Но выводы о том, что это связано с ошибками навигации и выбросами на берег, мне неизвестны», — уточняет Дмитрий Глазов.

В холодных регионах есть опасность быть затертыми льдами и прибитыми к суше. Такая участь постигла в 1957 году у Ньюфаундленда порядка 25 косаток. Аналогичный случай произошел у берегов острова Хоккайдо (Япония).

Среди причин аномального поведения китообразных рассматривают также быстрое потепление климата, накопление ртути в тканях мозга животных, заболевание, вызванное токсоплазмозом.

Массовый выброс морских млекопитающих на сушу замечают, как правило, только в густонаселенных местах. Люди стараются спасти животных. Но это очень сложно, учитывая их размеры и вес. Дельфины могут прожить без воды всего несколько часов, дыша через отверстие в верхней части головы. Спасенные особи нередко совершают ту же ошибку снова.

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