«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

Источник: РИА "Новости"

Группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева (24 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) сегодня в резкой форме ответила на критику гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil. Все эти заявления компания официально назвала «бредом, то есть больной фантазией дрессировщика Запашного».

«Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы “Сафмар” и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», — говорится в заявлении.

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«Сафмар» указывает, что не имеет с Cirque du Soleil отношений кроме арендных, и «никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil».

Ставший предметом раздора концертный зал в Сколково строится в интересах москвичей, причем группа за пять лет потратила 10 млрд руб. на благотворительность, в том числе на помощь отечественной культуре .

«Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность», подчеркивает «Сафмар», призывая министра культуры Владимира Мединского разобраться в ситуации и «положить конец лжи дрессировщика Запашного».

В субботу Запашный на заседании Совета по культуре и искусству обратил внимание президента России Владимира Путина на совместный проект Гуцериева и Cirque du Soleil. По мнению Запашного, Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России. Кроме того, он непатриотично распоряжается своими деньгами:

Я что-то не припомню, чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками. Его инвестиции были бы полезны российскому искусству — и не только цирку. Эдгард Запашный гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского

Путин Запашного поддержал: «Не стоит давать им развиваться на нашей почве».

В президентском Совете по культуре свободный диалог, свое выступление Запашный ни с кем заранее не согласовывал, сказал «Ведомостям» собеседник в администрации президента.

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Cirque du Soleil — один из самых знаменитых цирков в мире, в Россию он впервые приехал в 2009 г. и с тех пор регулярно устраивает здесь представления. В Москве шоу цирка чаще всего проходят в специальном шатре на территории «Лужников». Но с 2019 г. основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковым. Застройщик проекта — входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А. Н. Д.

Управлять площадкой будет американская Anschutz Entertainment Group — один из лидеров отрасли по управлению аренами. Она управляет Live с Grammy в США, «O2 ареной» в Лондоне, «Мерседес-Бенц ареной» в Мюнхене. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб., сообщала А. Н. Д. В «Амфионе» будет 8500 посадочных мест. В 2015 г. представитель Гуцериева говорил, что Cirque du Soleil будет проводить в зале около 70 представлений в год, в остальное время здесь будут проводиться концерты, корпоративные мероприятия и т. д.