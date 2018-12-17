Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что не прикончил их тогда»: шеф охраны Ельцина
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Эксперт: как РФ может остановить ВСУ в случае наступления
Украинцы массово бросают машины за границей
На борту самолета обнаружили забытое сердце
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Стало известно, кого «сдала» Мария Бутина властям США - СМИ
СМИ сообщили последние данные о состоянии Лещенко
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
"Принудили к паническому бегству": В ДНР о боестолкновении с ВСУ
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Зонируем однушку: 7 лучших решений
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
11:08 (мск), источник: Ведомости

«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

Группа назвала слова Запашного клеветой и призвала Мединского разобраться в ситуации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева (24 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) сегодня в резкой форме ответила на критику гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil. Все эти заявления компания официально назвала «бредом, то есть больной фантазией дрессировщика Запашного».

«Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы “Сафмар” и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», — говорится в заявлении.

Читайте также
Генпрокуратура выходит на арену
«Сафмар» указывает, что не имеет с Cirque du Soleil отношений кроме арендных, и «никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil».

Ставший предметом раздора концертный зал в Сколково строится в интересах москвичей, причем группа за пять лет потратила 10 млрд руб. на благотворительность, в том числе на помощь отечественной культуре .

«Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность», подчеркивает «Сафмар», призывая министра культуры Владимира Мединского разобраться в ситуации и «положить конец лжи дрессировщика Запашного».

В субботу Запашный на заседании Совета по культуре и искусству обратил внимание президента России Владимира Путина на совместный проект Гуцериева и Cirque du Soleil. По мнению Запашного, Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России. Кроме того, он непатриотично распоряжается своими деньгами:

Я что-то не припомню, чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками. Его инвестиции были бы полезны российскому искусству — и не только цирку.
Эдгард Запашный
гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского

Путин Запашного поддержал: «Не стоит давать им развиваться на нашей почве».

В президентском Совете по культуре свободный диалог, свое выступление Запашный ни с кем заранее не согласовывал, сказал «Ведомостям» собеседник в администрации президента.
Читайте также
ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

Cirque du Soleil — один из самых знаменитых цирков в мире, в Россию он впервые приехал в 2009 г. и с тех пор регулярно устраивает здесь представления. В Москве шоу цирка чаще всего проходят в специальном шатре на территории «Лужников». Но с 2019 г. основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковым. Застройщик проекта — входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А. Н. Д.

Управлять площадкой будет американская Anschutz Entertainment Group — один из лидеров отрасли по управлению аренами. Она управляет Live с Grammy в США, «O2 ареной» в Лондоне, «Мерседес-Бенц ареной» в Мюнхене. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб., сообщала А. Н. Д. В «Амфионе» будет 8500 посадочных мест. В 2015 г. представитель Гуцериева говорил, что Cirque du Soleil будет проводить в зале около 70 представлений в год, в остальное время здесь будут проводиться концерты, корпоративные мероприятия и т. д.

Cirque du Soleil выступает в России более 10 лет, поэтому новая площадка ничего не поменяет принципиально в его деятельности на российском рынке, говорится в ответе Cirque du Soleil на запрос РБК. Строящийся зал в Сколково не будет стационарной площадкой для шоу, компания Cirque du Soleil Rus никогда не занималась кастингом актеров, говорится в комментарии канадского цирка.

 Победа Кожемяко в Приморье может оказаться пирровой для Кремля
Таврин продает телехолдинг «СТС медиа» «Национальной медиа группе» и ВТБ
Ученые выяснили, что находится под «замком Дракулы»
Под Псковом еноты, собаки и лисицы делят одну нору (видео)
Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты
Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная»
Макгрегор оказался бережливым миллионером
СМИ узнали о подготовке правительства США к приостановке работы
Спорт
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю Фигуристка Евгения Медведева не останется без поддержки своего тренера на ближайшем чемпионате России
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Hyundai придумала идеальную противоугонку В компании уверяют, что новая технология в пять раз эффективнее с точки зрения безопасности, чем смарт-ключи от машины
Кино
Почти «Аватар»: 15 красивых фантастических фильмов последних лет За армией бесконечных супергероев легко проскочить мимо любопытных фантастических фильмов, выходивших на экраны в последнее время. Предлагаем окунуться в мир яркой и сочной, неземной и пугающе реальной фантастики — будущее уже у вас дома
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Дети
Дочь Кристины Орбакайте удивила сеть сходством с мамой Поклонники решили, что девочка стала очень похожей на певицу в детстве (видео)
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь