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11:37 (мск), источник: РИА Новости

В США посетитель ресторана нашел в еде крупную жемчужину

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Посетитель нью-йоркского устричного бара Grand Central Oyster Bar во время обеда обнаружил в блюде крупную жемчужину. Об этом пишет газета New York Post.

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Источник: AP 2018

Рик Антош, заказавший на обед блюдо, в которое входят шесть устриц Blue Point, внезапно нашел в нем жемчужину размером с горошину, которую сначала принял за выпавшую пломбу или зуб.

По словам шеф-повара заведения Сэнди Ингбера, подобную находку можно назвать редкостью.

«Я работаю здесь 28 лет. Это второй подобный случай на моей памяти, а мы ежедневно продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины», — рассказал он.

По оценке специалиста, стоимость жемчужины составляет от двух до четырех тысяч долларов.

Рик Антош еще не решил, что будет с ней делать, но вновь собирается попытать счастье.

«Я обязательно вернусь и постараюсь найти еще несколько жемчужин. Никогда не знаешь, когда повезет», — сказал он.

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