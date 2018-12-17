В США посетитель ресторана нашел в еде крупную жемчужину

Источник: AP 2018

Рик Антош, заказавший на обед блюдо, в которое входят шесть устриц Blue Point, внезапно нашел в нем жемчужину размером с горошину, которую сначала принял за выпавшую пломбу или зуб.

По словам шеф-повара заведения Сэнди Ингбера, подобную находку можно назвать редкостью.

«Я работаю здесь 28 лет. Это второй подобный случай на моей памяти, а мы ежедневно продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины», — рассказал он.

По оценке специалиста, стоимость жемчужины составляет от двух до четырех тысяч долларов.

Рик Антош еще не решил, что будет с ней делать, но вновь собирается попытать счастье.