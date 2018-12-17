В США посетитель ресторана нашел в еде крупную жемчужину
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Посетитель
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Посетитель
Рик Антош, заказавший на обед блюдо, в которое входят шесть устриц Blue Point, внезапно нашел в нем жемчужину размером с горошину, которую сначала принял за выпавшую пломбу или зуб.
По словам
«Я работаю здесь 28 лет. Это второй подобный случай на моей памяти, а мы ежедневно продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины», — рассказал он.
По оценке специалиста, стоимость жемчужины составляет от двух до четырех тысяч долларов.
Рик Антош еще не решил, что будет с ней делать, но вновь собирается попытать счастье.
«Я обязательно вернусь и постараюсь найти еще несколько жемчужин. Никогда не знаешь, когда повезет», — сказал он.