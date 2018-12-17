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12:21 (мск), источник: RNS

Запашный ответил на обвинение в клевете со стороны «Сафмара» Гуцериева

Глава Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный анонсировал «серьезное разбирательство» вокруг ситуации с цирком Дю Солей после его заявления на совете по культуре. Запашный также прокомментировал RNS поступившее в его адрес обвинение в клевете со стороны группы «Сафмар» семьи Гуцериевых.

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«В ряде информационных порталов уже на протяжении года идёт анонсирование того, что в Сколково именно этой компанией строится площадка Цирк Дю Солей. (“Цирк Дю Солей” — RNS) официально даёт комментарии, что направили техническое задание для того, чтобы площадка полностью соответствовала действительности! Это вы как журналист можете легко найти, и теперь меня обвиняют в клевете! Удивительные люди!», — сообщил RNS Запашный, комментируя заявление группы «Сафмар» о том, что бизнесмен Гуцериев не осуществляет инвестиций в канадский цирк.

«Сейчас будет серьезное разбирательство. Президент ещё не успел договорить, мне уже из Сколково позвонили! Это же у нас в стране так принято: как только президент начинает вмешиваться, у всех хвосты поднимаются в прямом смысле этого слова!», — ответил Запашный RNS на вопрос, почему, на его взгляд, прозвучало заявление «Сафмар».

«Я голословием никогда не занимаюсь, я с Гуцериевым лично не знаком, чтобы иметь к нему какие-то претензии, или мщения форму я себе такую выбрал. Как и все цирковое сообщество, я беру информацию из открытых источников: уже на протяжении года и “Цирк Дю Солей” и эта компания дают информацию, что в Сколково будет открыт зал, где якорными арендаторами будет “Цирк Дю Солей”. Они являются якорными арендаторами по всему миру», — подчеркнул Запашный.

Ранее Запашный на заседании совета по развитию культуры под председательством президента России Владимира Путина заявил, что бизнесмен Гуцериев инвестирует в развитие канадского «Цирка Дю Солей» вместо того, чтобы поддерживать российское искусство.

Заявление Запашного опровергли и в российском подразделении канадского цирка, и в группе «Сафмар».

«Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil. Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью», — заявили в «Сафмаре».

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