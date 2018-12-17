Как почтовые голуби находят дорогу?

Источник: РИА "Новости"

Отвечает Наталья Костицына, к. б. н., доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ:

Голубиной почте тысячи лет. Ее использовали еще египетские и греческие мореплаватели задолго до нашей эры. Так они сообщали домой о своем прибытии. Применялась она и в Первой мировой войне, и во Второй, в основном в разведке. А в ходе битвы за Москву на базе питомника Центральной школы связи собаководства и голубеводства была специально создана голубиная станции связи.

Для передачи писем была даже выведена специальная порода голубей, которые отличаются особой выносливостью и умением ориентироваться на местности. Но как же они находят, куда лететь? Образно говоря, «наклеивает марку получатель». Чтобы получить письмо, надо сначала отдать голубя отправителю. У этих птиц существует «хоминг» — врожденная способность возвращаться к своему гнезду, то есть домой.

Одним из главных ориентиров для птиц является солнце. Летят голуби под углом к светилу, делая поправку на время, в чем им помогают внутренние часы. Если солнце скрыто за тучами, видят поляризованный свет. Некоторые ученые предполагают, что птицы могут определять и географические координаты местности, но как — пока не ясно. Возможно, по высоте солнца над горизонтом или по длине тени, которую отбрасывают предметы.