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13:53 (мск), источник: РИА Новости

В небе над Нижним Тагилом появились разноцветные световые столбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. В небе над Нижним Тагилом появились разноцветные световые столбы. Специалисты рассказали РИА Новости, с чем может быть связано это явление.

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По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, световые столбы в небе могут быть вызваны кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания на 10−20 градусов или внезапного поступления влаги в атмосферу.

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Когда идут резкие изменения температуры, влага вымораживается из атмосферы и кристаллики льда (они шестигранные) опускаются вниз. Они находятся горизонтально к земле. И у них такая интересная особенность — они отражают свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И возникает очень красивый световой столб.
Владилен Санакоев
Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета

Санакоев уточнил, что это явление было описано в научной литературе еще 30 лет назад. В холодных регионах его можно наблюдать примерно два раза в год зимой.

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Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила РИА Новости, что световые столбы связаны с тонкими кристаллами льда в воздухе. В то же время она исключила сравнение с северным сиянием.

«Северное сияние выглядит не так. На снимках видно, что столбы вертикальные, а источник света — городские огни», — заметила она, уточнив, что по такому же принципу образуется гало.

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