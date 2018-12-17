В небе над Нижним Тагилом появились разноцветные световые столбы

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, световые столбы в небе могут быть вызваны кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания на 10−20 градусов или внезапного поступления влаги в атмосферу.
Когда идут резкие изменения температуры, влага вымораживается из атмосферы и кристаллики льда (они шестигранные) опускаются вниз. Они находятся горизонтально к земле. И у них такая интересная особенность — они отражают свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И возникает очень красивый световой столб.
Владилен СанакоевИнженер учебной обсерватории Уральского федерального университета
Санакоев уточнил, что это явление было описано в научной литературе еще 30 лет назад. В холодных регионах его можно наблюдать примерно два раза в год зимой.
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила РИА Новости, что световые столбы связаны с тонкими кристаллами льда в воздухе. В то же время она исключила сравнение с северным сиянием.
«Северное сияние выглядит не так. На снимках видно, что столбы вертикальные, а источник света — городские огни», — заметила она, уточнив, что по такому же принципу образуется гало.