Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов

Источник: РИА "Новости"

Госпожа Москалькова рассказала, что школьники и студенты неоднократно спрашивали ее, не нарушают ли права человека запреты властей на проведение концертов рэперов в России. «Как и в любом виде деятельности человека, в искусстве возникают новые виды и формы. Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более, когда на них есть общественный запрос у молодежи», — объяснила омбудсмен.

По ее мнению, запрет на выступления «будет только способствовать маргинализации этого направления творчества».

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«Если эти тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, они имеют полное право на существование и публичное исполнение», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

За последнее время в России был отменен ряд концертов, — в частности, рэперов Хаски и Элджея, певицы Монеточки, подростковой поп-группы «Френдзона», группы IC3PEAK. Концерты отменяют под давлением силовиков, представителей властей, а также из-за угроз, либо же предъявляют претензии к содержанию песен. Правозащитники утверждают, что ФСБ создала «черные списки» музыкантов.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов музыкантов. Глава государства призвал осторожно подходить к ситуации с запретами выступлений молодежных артистов. Господин Путин назвал неэффективным принцип «хватать и не пущать» при запрете концертов.

Как в Госдуме прошла встреча рэперов с депутатами, читайте в публикации «Ъ».