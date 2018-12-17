Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов

Госпожа Москалькова рассказала, что школьники и студенты неоднократно спрашивали ее, не нарушают ли права человека запреты властей на проведение концертов рэперов в России. «Как и в любом виде деятельности человека, в искусстве возникают новые виды и формы. Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более, когда на них есть общественный запрос у молодежи», — объяснила омбудсмен.
По ее мнению, запрет на выступления «будет только способствовать маргинализации этого направления творчества».
«Если эти тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, они имеют полное право на существование и публичное исполнение», — подчеркнула Татьяна Москалькова.
За последнее время в России был отменен ряд концертов, — в частности, рэперов Хаски и Элджея, певицы Монеточки, подростковой поп-группы «Френдзона», группы IC3PEAK. Концерты отменяют под давлением силовиков, представителей властей, а также из-за угроз, либо же предъявляют претензии к содержанию песен. Правозащитники утверждают, что ФСБ создала «черные списки» музыкантов.
Президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов музыкантов. Глава государства призвал осторожно подходить к ситуации с запретами выступлений молодежных артистов. Господин Путин назвал неэффективным принцип «хватать и не пущать» при запрете концертов.
Как в Госдуме прошла встреча рэперов с депутатами, читайте в публикации «Ъ».