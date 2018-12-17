Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Hyundai придумала идеальную противоугонку
Если младенец растет без ГВ: 4 совета
Невыносимая роскошь: интернет шумит из-за бриллиантового самолета
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
26-летняя фитнес-модель покорила Сеть своим телом - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Продукт, защищающий от язвы желудка и проблем с сердцем
Ученые сделали важное открытие о старении
Hyundai придумала идеальную противоугонку
Самые странные велосипеды (фото)
35-летнего бизнесмена нашли мертвым в собственной квартире
Лавров объяснил, почему РФ не признает ДНР и ЛНР
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
8Конфликт в Керченском проливе
13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть старшего поколения россиян всегда будет отрицательно воспринимать новые формы в искусстве. Несмотря на это, как считает омбудсмен, современные музыканты не должны терять право проводить концерты.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Госпожа Москалькова рассказала, что школьники и студенты неоднократно спрашивали ее, не нарушают ли права человека запреты властей на проведение концертов рэперов в России. «Как и в любом виде деятельности человека, в искусстве возникают новые виды и формы. Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более, когда на них есть общественный запрос у молодежи», — объяснила омбудсмен.

По ее мнению, запрет на выступления «будет только способствовать маргинализации этого направления творчества».
Читайте также
Как Рома Жиган и Птаха с депутатами рэп обсуждали

«Если эти тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, они имеют полное право на существование и публичное исполнение», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

За последнее время в России был отменен ряд концертов, — в частности, рэперов Хаски и Элджея, певицы Монеточки, подростковой поп-группы «Френдзона», группы IC3PEAK. Концерты отменяют под давлением силовиков, представителей властей, а также из-за угроз, либо же предъявляют претензии к содержанию песен. Правозащитники утверждают, что ФСБ создала «черные списки» музыкантов.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов музыкантов. Глава государства призвал осторожно подходить к ситуации с запретами выступлений молодежных артистов. Господин Путин назвал неэффективным принцип «хватать и не пущать» при запрете концертов.

Как в Госдуме прошла встреча рэперов с депутатами, читайте в публикации «Ъ».

Читайте также:

Следите за развитием темы Отмены рэп-концертов в России
 Греф рассказал о «большом убытке» в Сбербанке
Мединского попросили «положить конец лжи Запашного»
«Сафмар» Гуцериева ответил на жалобу Запашного Путину
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с РФ
Как выглядит гигантский морской дьявол (видео)
Фотогалерея: страшные шрамы на теле Земли — дело рук человека
Болезнь Альцгеймера оказалась заразна на белковом уровне
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Разноцветные столбы света появились в небе над Нижним Тагилом
Спорт
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю Фигуристка Евгения Медведева не останется без поддержки своего тренера на ближайшем чемпионате России
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Hyundai придумала идеальную противоугонку В компании уверяют, что новая технология в пять раз эффективнее с точки зрения безопасности, чем смарт-ключи от машины
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Популярные темы на «Детях»
Фразочки 497
Снова не любят, любят заново 109
Переезд хуже пожара 106
Почти крик души. Прикорм( 83
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь