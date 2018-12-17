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14:59 (мск), источник: ТАСС

Созданное в «Сколково» лекарство от гепатита D получило статус «прорывной терапии» в США

На российском рынке этот препарат появится в конце 2019 года.

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Источник: AP 2018

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый в мире препарат от ранее неизлечимого гепатита D, созданный резидентом Фонда «Сколково» биотехнологической компанией «Гепатера», получил статус «прорывной терапии» от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (US Food and Drug Administration, FDA). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

«Препарат Myrcludex B, созданный резидентом Фонда “Сколково” биотехнологической компанией “Гепатера”, получил статус “прорывной терапии” от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (US Food and Drug Administration, FDA). Myrcludex B — первое в мире лекарственное средство от ранее неизлечимого гепатита D. Оно также эффективно для лечения гепатита B», — говорится в сообщении.

Получение статуса «прорывной терапии» от FDA означает, что международные эксперты в области разработки и тестирования лекарственных средств подтверждают эффективность препарата.
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В дальнейшем это упростит вывод лекарства на рынки США и Европы. Отмечается, что результативность и безопасность лекарства была доказана во время исследований в ведущих клиниках России и Германии. На российском рынке этот препарат появится в конце 2019 года.

Myrcludex B создан на основе исследований ученых Гейдельбергского университета имени Рупрехта и Карла (Ruprecht-Karls-Universitt Heidelberg) и разрабатывается в рамках международного сотрудничества с биотехнологической компанией MYR Pharma, GmbH (Германия). Myrcludex B блокирует рецептор, через который вирусные частицы проникают в клетки печени. В результате этого предотвращается дальнейшее распространение воспаления и развитие опасных осложнений. При блокировании белка вирусы остаются вне клеток, где их уничтожает иммунная система организма.

Компания «Гепатера» разрабатывает первый в классе препарат для лечения хронического гепатита В с дельта агентом — самого тяжелого вирусного заболевания печени, которым поражены около 15 млн человек по всему миру. На сегодняшний день отсутствует зарегистрированная стандартная терапия у 90% больных, а у 10% больных наблюдается крайне низкая эффективность лечения единственным назначаемым препаратом — пегилированным интерфероном (PEG-IFN)
Камила Зарубина
Директор по акселерации, кластер биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас около 257 млн человек болеют гепатитом В.

Около 15 млн из них инфицированы гепатитом D (развивается только при наличии гепатита B). У пациентов, зараженных гепатитом D, есть высокая вероятность развития терминальной стадии печеночной недостаточности в результате острой инфекции, быстрого развития цирроза печени, а в случае хронических инфекций — вероятность гепатоцеллюлярной карциномы (рак печени). Ежегодно острые вирусные гепатиты уносят почти полтора миллиона жизней — больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия и туберкулез.

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