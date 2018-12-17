«Я свое имя, тем более перед президентом, подставлять никогда не буду»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева обвинила Эдгарда Запашного в распространении клеветы на совещании у президента. Накануне на совете по культуре гендиректор Большого московского цирка утверждал, что Гуцериев инвестирует в Cirque du Soleil и открывает площадку канадского цирка уже в следующем году. И все это может нанести ущерб отечественному спорту и цирку, подчеркнул дрессировщик. Президент пообещал разобраться. В группе «Сафмар» назвали слова Запашного «бредом и галлюцинациями», особо отметив, что никаких планов строить ни центр, ни цирковую школу в компании нет. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в интервью «Коммерсантъ FM» от своих слов не отказался. И, в свою очередь, обвинил «Сафмар» во лжи.

— Как вы можете прокомментировать позицию компании «Сафмар», которая обвинила вас в клевете и лжи? В компании говорят, что нет планов по устроительству площадки Cirque du Soleil.

— Я хочу компании «Сафмар» передать свой привет и сказать, что это очень некорректно, использовать такие слова, тем более в оправдание собственной деятельности. Во-первых, потому что вся эта информация в открытом доступе. За последний год они не однажды анонсировали строительство этой площадки. Cirque du Soleil подтверждал, что они отправили техзадание на строительство этой площадки и что они будут являться якорными арендаторами.

И не надо заниматься подменой понятий, что якорные арендаторы — это не значит, что они будут там постоянно. Именно это и значит. Они являются якорными арендаторами в Лас-Вегасе уже на протяжении 25 лет. У Cirque du Soleil нет своих площадок по всему миру, кроме как в Монреале.

Во всем мире они являются якорными арендаторами и то же самое они хотят сделать в нашей стране. И «Сафмар» как раз без какого-либо согласования с российской цирковой общественностью уже приступил к реализации этого проекта.

Меня зовут Эдгард Запашный, и свое имя, тем более перед президентом, подставлять я никогда не буду. Вот и все. Здесь, я считаю, они некорректно себя ведут по отношению ко мне, по отношению, прежде всего, к нашей стране.

— На совещании у президента вы говорили о том, что совместные планы Cirque du Soleil и «Сафмар» наносят ущерб отечественному цирку и спорту. В чем заключаются ваши опасения?

— В том, что Cirque du Soleil на постоянной основе переманивает у нас кадры. Это вы прекрасно знаете, информация достаточно открытая. В некоторых шоу от 50% до 70% наших соотечественников трудится. Они предлагают чуть-чуть больше зарплату, там не ахти какие условия. Многие артисты Cirque du Soleil возвращаются и работают в российских цирковых компаниях. То же самое происходит у нас в спорте.

На постоянной основе агенты Cirque du Soleil присутствуют на соревнованиях по гимнастике, по акробатике. Они вхожи в школу батута, в школу акробатики и гимнастики.

— А господин Гуцериев с вами как-то шел на контакт по вопросам поддержки?

— Вы знаете, меня и удивляет тот факт, что я уже на протяжении нескольких месяцев об этом открыто заявляю, призывал Гуцериева к совместной встрече, как личной, так и на полях любого информагентства, при всем при этом он никак не отреагировал. И только после того, как эта информация дошла до президента, вдруг они решили меня обвинить во лжи. Для меня это удивительно.

Я не считаю нужным каким-то образом сейчас искать оправдание для господина Гуцериева и его компании, которые в последний раз в российском цирке были никогда. Их абсолютно не интересует наша проблематика, но зато с удовольствием окунулись в канадскую проблематику.

— Вы не считаете, что господин Гуцериев сам вправе решать, куда ему инвестировать его деньги?

— Да, абсолютно. Пускай делает, что он хочет. Я ни разу не вмешивался в его дела. Я выразил свое мнение, я сказал, что это неприемлемо. Я как гражданин Российской Федерации имею право выражать свое мнение.

И на удивление господина Гуцериева я получил поддержку от президента нашей страны. Вы можете сказать, что я как-то неправильно действовал? Да нет, я доверенное лицо президента, я вхожу в совет по культуре. И именно для этого меня туда пригласили.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrcZfs2hd8Z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Эдгард Запашный?? (@zapashny.ru)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-16T09:57:25+00:00">16 Дек 2018 в 1:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как бы вы сейчас охарактеризовали финансовое положение Большого московского цирка? Что сейчас мешает его развитию, если есть что-то, что мешает?

— У Большого московского цирка никаких серьезных проблем нет. Унитарное предприятие, у нас по году плюсовой баланс, мы зарабатываем деньги, мы не пользуемся государственными инвестициями. У нас одна проблема — это капитальная реконструкция здания. Здание построено в 1971 году. До этого оно 15 лет было долгостроем. Многие вещи здесь устарели как морально, так и физически, и для нас действительно наступило время выделения государственных средств на его реанимацию. Мы даже не соответствуем доступной среде для инвалидов. И это меня как директора этого цирка очень сильно расстраивает. Это государственный цирк, поэтому я и обратился к президенту за помощью. Если бы это был мой частный цирк, я бы вопросы решал немножко по-другому, но здесь я нанятый менеджер, с которым продлевают контракт, а могут и не продлить. Но в любом случае работаю я здесь или не работаю, Большой московский цирк будет существовать.