«Я свое имя, тем более перед президентом, подставлять никогда не буду»
Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный — о конфликте с группой «Сафмар».
Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный — о конфликте с группой «Сафмар».
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева обвинила Эдгарда Запашного в распространении клеветы на совещании у президента. Накануне на совете по культуре гендиректор Большого московского цирка утверждал, что Гуцериев инвестирует в Cirque du Soleil и открывает площадку канадского цирка уже в следующем году. И все это может нанести ущерб отечественному спорту и цирку, подчеркнул дрессировщик. Президент пообещал разобраться. В группе «Сафмар» назвали слова Запашного «бредом и галлюцинациями», особо отметив, что никаких планов строить ни центр, ни цирковую школу в компании нет. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в интервью «Коммерсантъ FM» от своих слов не отказался. И, в свою очередь, обвинил «Сафмар» во лжи.
— Как вы можете прокомментировать позицию компании «Сафмар», которая обвинила вас в клевете и лжи? В компании говорят, что нет планов по устроительству площадки Cirque du Soleil.
— Я хочу компании «Сафмар» передать свой привет и сказать, что это очень некорректно, использовать такие слова, тем более в оправдание собственной деятельности.
И не надо заниматься подменой понятий, что якорные арендаторы — это не значит, что они будут там постоянно. Именно это и значит. Они являются якорными арендаторами в
Лас-Вегасеуже на протяжении 25 лет. У Cirque du Soleil нет своих площадок по всему миру, кроме как в Монреале.
Во всем мире они являются якорными арендаторами и то же самое они хотят сделать в нашей стране. И «Сафмар» как раз без
Меня зовут Эдгард Запашный, и свое имя, тем более перед президентом, подставлять я никогда не буду. Вот и все. Здесь, я считаю, они некорректно себя ведут по отношению ко мне, по отношению, прежде всего, к нашей стране.
— На совещании у президента вы говорили о том, что совместные планы Cirque du Soleil и «Сафмар» наносят ущерб отечественному цирку и спорту. В чем заключаются ваши опасения?
— В том, что Cirque du Soleil на постоянной основе переманивает у нас кадры. Это вы прекрасно знаете, информация достаточно открытая. В некоторых шоу от 50% до 70% наших соотечественников трудится. Они предлагают
На постоянной основе агенты Cirque du Soleil присутствуют на соревнованиях по гимнастике, по акробатике. Они вхожи в школу батута, в школу акробатики и гимнастики.
— А господин Гуцериев с вами
— Вы знаете, меня и удивляет тот факт, что я уже на протяжении нескольких месяцев об этом открыто заявляю, призывал Гуцериева к совместной встрече, как личной, так и на полях любого информагентства, при всем при этом он никак не отреагировал. И только после того, как эта информация дошла до президента, вдруг они решили меня обвинить во лжи. Для меня это удивительно.
Я не считаю нужным
каким-тообразом сейчас искать оправдание для господина Гуцериева и его компании, которые в последний раз в российском цирке были никогда. Их абсолютно не интересует наша проблематика, но зато с удовольствием окунулись в канадскую проблематику.
— Вы не считаете, что господин Гуцериев сам вправе решать, куда ему инвестировать его деньги?
— Да, абсолютно. Пускай делает, что он хочет. Я ни разу не вмешивался в его дела. Я выразил свое мнение, я сказал, что это неприемлемо. Я как гражданин Российской Федерации имею право выражать свое мнение.
И на удивление господина Гуцериева я получил поддержку от президента нашей страны. Вы можете сказать, что я
как-тонеправильно действовал? Да нет, я доверенное лицо президента, я вхожу в совет по культуре. И именно для этого меня туда пригласили.
— Как бы вы сейчас охарактеризовали финансовое положение Большого московского цирка? Что сейчас мешает его развитию, если есть
— У Большого московского цирка никаких серьезных проблем нет. Унитарное предприятие, у нас по году плюсовой баланс, мы зарабатываем деньги, мы не пользуемся государственными инвестициями. У нас одна проблема — это капитальная реконструкция здания. Здание построено в 1971 году. До этого оно 15 лет было долгостроем. Многие вещи здесь устарели как морально, так и физически, и для нас действительно наступило время выделения государственных средств на его реанимацию. Мы даже не соответствуем доступной среде для инвалидов. И это меня как директора этого цирка очень сильно расстраивает. Это государственный цирк, поэтому я и обратился к президенту за помощью. Если бы это был мой частный цирк, я бы вопросы решал немножко
Беседовал Владимир Расулов