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16:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится пруд с необычайно голубой водой (фото)

Очень живописное место.

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На планете есть множество удивительных водоемов. Некоторые из них выглядят как инопланетные пейзажи с розовой или неоново-зеленой водой, но Голубой пруд Биэй прославился на весь мир как раз за свою «земную» красоту.

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Голубой пруд с ярко-голубой водой находится на японском острове Хоккайдо, у подножья горы Токачи к юго-востоку от городка Биэй. Это всего в 2,5 километрах от знаменитых горячих источников Платинум.

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Водоем стал одной из главных природных достопримечательностей Японии в 2012 году, когда фотограф Кент Шираиши отправил снимки этого места на международный конкурс фотографии National Geographic. После этого слава о живописном пруде разнеслась по всему миру и туристы стали приезжать сюда, чтобы своими глазами увидеть эту красоту.

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На самом деле, Голубой пруд Биэй — искусственный и довольно молодой водоем. После извержения вулкана Токачи в 1988 году японские власти построили здесь плотину для защиты местности от распространения грязевых селей. Вода, задерживаемая бетонным сооружением, и образовала пруд.

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Скоро люди заметили, что вода в Голубом пруду Биэй отличается необычным насыщенным цветом. Было проведено множество исследований, но точного ответа на вопрос «Почему вода здесь имеет такой удивительный цвет?» ученые так и не нашли.

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Считается, что вода в пруду постоянно смешивается с речной, насыщенной алюминиевой гидроокисью, которая поступает из горячих источников. Это сочетание имеет отражающий эффект, похожий на тот, которым обладает атмосфера Земли. Благодаря этому вода в Голубом пруду и имеет насыщенный бирюзово-голубой цвет.

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Примечательно, что в разное время года и с разных ракурсов вода может иметь разный цвет —от зеленого и бирюзового до темно-синего. Самый впечатляющий эффект голубой воды можно наблюдать с сентября по октябрь, в период первых заморозков. Тогда поверхность пруда покрывается тонким слоем льда, что придает ей еще более насыщенный оттенок.

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