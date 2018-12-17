Где находится пруд с необычайно голубой водой (фото)
Очень живописное место.
Очень живописное место.
На планете есть множество удивительных водоемов. Некоторые из них выглядят как инопланетные пейзажи с розовой или
Голубой пруд с
Водоем стал одной из главных природных достопримечательностей Японии в 2012 году, когда фотограф Кент Шираиши отправил снимки этого места на международный конкурс фотографии National Geographic. После этого слава о живописном пруде разнеслась по всему миру и туристы стали приезжать сюда, чтобы своими глазами увидеть эту красоту.
На самом деле, Голубой пруд Биэй — искусственный и довольно молодой водоем. После извержения вулкана Токачи в 1988 году японские власти построили здесь плотину для защиты местности от распространения грязевых селей. Вода, задерживаемая бетонным сооружением, и образовала пруд.
Скоро люди заметили, что вода в Голубом пруду Биэй отличается необычным насыщенным цветом. Было проведено множество исследований, но точного ответа на вопрос «Почему вода здесь имеет такой удивительный цвет?» ученые так и не нашли.
Считается, что вода в пруду постоянно смешивается с речной, насыщенной алюминиевой гидроокисью, которая поступает из горячих источников. Это сочетание имеет отражающий эффект, похожий на тот, которым обладает атмосфера Земли. Благодаря этому вода в Голубом пруду и имеет насыщенный
Примечательно, что в разное время года и с разных ракурсов вода может иметь разный цвет —от зеленого и бирюзового до
Читайте также: