Фотограф показал звездное небо над Тибетом в удивительном таймлапсе
Завораживающие кадры.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Завораживающие кадры.
Невероятную красоту удалось снять малайзийскому фотографу Грэй Чоу, который специализируется на снимках ночного неба.
Чтобы снять звездное небо в Тибете, он отправился в долину Спити в Гималайских горах, где две ночи подряд провел неподалеку от горных буддийских монастырей.
В итоге, получились абсолютно завораживающие кадры, которые Чоу объединил в таймлапс звездного тибетского неба.
Читайте также: