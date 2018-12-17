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16:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал звездное небо над Тибетом в удивительном таймлапсе

Завораживающие кадры.

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Невероятную красоту удалось снять малайзийскому фотографу Грэй Чоу, который специализируется на снимках ночного неба.

Чтобы снять звездное небо в Тибете, он отправился в долину Спити в Гималайских горах, где две ночи подряд провел неподалеку от горных буддийских монастырей.

В итоге, получились абсолютно завораживающие кадры, которые Чоу объединил в таймлапс звездного тибетского неба.

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