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18:00 (мск), источник: Интерфакс

Минкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — У него будут филиалы в четырех городах РФ, образование «выше столичного уровня» и принципиально новые программы обучения.

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Источник: РИА "Новости"

Минкультуры объявляет конкурс на лучшую концепцию создания в России Высшей школы музыкального и театрального искусства с филиалами во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Проект этот амбициозный, загонять его в имеющиеся стандарты жесткие образовательного процесса мы бы не хотели, поэтому приняли решение, посоветовавшись, объявить конкурс на разработку лучшей стратегии развития этой сети инновационных высших культурных образовательных учреждений в четырех регионах с потенциалом расширения», — сказал Мединский на пресс-конференции, посвященной созданию вуза в понедельник.

Речь идет о создании филиалов в культурных кластерах — Владивостоке, Кемерово, Севастополе и Калининграде.
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Авторы идеи создания нового вуза рассчитывают, что в новом вузе будут работать лучшие преподаватели, возможно, обучение будет проходить по ускоренной программе, но обязательно инновационными методами и по программам, которые ни в коем случае не должны совпадать с уже существующими.

По его словам, задачей новой высшей школы «весьма специфичная» и заключается в том, чтобы сохранить в регионах творческую молодежь, которая мечтает учиться в заведениях экстра-класса Москвы и Петербурга, где, как правило «в силу разных обстоятельств» и остается.

«Мы ставим задачу, чтобы получив образование там, в регионе на месте, образование столичного и, я подчеркну, выше столичного уровня эти специалисты остались работать в регионе, обеспечив вновь создаваемые центры культурного развития высокопрофессиональными кадрами и задав такой высокий уровень профессионализации там на месте — рабочие места там будут, которому завидовали бы и специалисты Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал Мединский.

Министр уточнил, что создание вуза будет финансироваться из федерального бюджета.

«Это формат прямой федеральной поддержки развития культуры в регионах. (.. .) Строительство (объектов — ИФ) ведется за внебюджетный счет», — сказал он.

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Как рассказала директор департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова, концепцию нужно представить до 29 января 2019 года. Она должна содержать основные направления деятельности вуза на ближайшие пять лет, цель его создания, основные задачи, которые вуз должен решить, а также основные направления его деятельности.

Высшую школу музыкального и театрального искусства планируется создать к 2022 году. Предполагается, что общая численность студентов во всех филиалах будет 1050 человек, а профессорско-преподавательского состава — около 300 человек.

15 декабря на Совете по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин отметил значимость создания в регионах новых культурных кластеров и призвал не затягивать с их запуском.

Хотел бы обратить особое внимание на задачу создания в субъектах Федерации крупных культурных кластеров. Они соберут на одной площадке филиалы наших ведущих творческих организаций, будут способствовать более полному участию в культурной жизни страны, да и мира, жителей регионов и гостей России, туристов.
Владимир Путин
президент РФ

Президент напомнил, что города, где появятся первые кластеры, уже определены — это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Также определены творческие вузы, музеи, театры, которые в этих кластерах будут представлены.

«Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и (нужно — ИФ) использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки», — подчеркнул глава государства.

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