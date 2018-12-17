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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Геологи нашли загадочную древнюю пирамиду в лесах Индонезии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Радарные снимки острова Ява помогли геологам открыть загадочную пирамиду в глубине его лесов, чей возраст может составлять около 28 тысяч лет.

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Каменный «курган», под которым ученые нашли гигантскую пирамиду | Источник: AGU Fall Meeting 2018

Они рассказали об этом открытии на встрече Американского геологического союза, проходившей в Вашингтоне.

«В прошлом, мы считали, что на этом холме просто находилась какая-то постройка. Оказалось, что она простирается далеко вниз, состоит из нескольких слоев и занимает фактически весь его объем», — рассказывает Анданг Бахтиар (Andang Bachtiar), геолог из нефтяной компании Maurel & Prom.

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Пирамиды, традиционно считающиеся главным символом Древнего Египта, нельзя назвать эксклюзивным «ноу-хау» жителей долины Нила.

Схожие структуры сооружали и другие древние цивилизации, в том числе их соседи-шумеры, индейцы-майя и ацтеки, а также обитатели лесов Юго-Восточной Азии после принятия ими буддизма.

Несмотря на их огромные размеры, многие крупнейшие пирамиды мира, особенно постройки майя, оставались неизвестными для человечества до недавнего времени, когда археологи получили возможность изучать бывшие территории этих древних империй при помощи спутников, радаров и систем дистанционного зондирования Земли.

Бахтиар и его коллеги случайно обнаружили одну из самых крупных и потенциально самую древнюю рукотворную пирамиду Земли, изучая склоны горы Паданг, расположенной в западной части острова Ява.

Здесь, как отмечают ученые, археологи еще два века назад обнаружили своеобразный «курган», Гунунг Паданг, покрытый большим числом каменных блоков. Историки достаточно давно считали, что под этой структурой, предположительно храмом времен конца каменного века, могут скрываться и другие, более древние и масштабные структуры.

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Бахтиар и его коллеги провели серию раскопок на склонах этой горы, а также «просветили» ее при помощи радаров и ряда других устройств. Они позволяют искать скрытые пустоты и искать следы древних артефактов, наблюдая за тем, как меняется электрическое или магнитное сопротивление почвы.

К большому удивлению ученых, все окрестности этой горы, общая площадь которых составляет около 15 гектар, оказались частью одной и той же рукотворной структуры, частично засыпанной грунтом и заросшей лесом.

Ее высота, по текущим оценкам исследователей, составляет около 30 метров, и она состоит из трех частей, построенных в жерле потухшего вулкана в разные исторические эпохи. Первый, самый крупный слой пирамиды, был выложен из похожих блоков, перемешанных вместе с песком. Он был построен, как показывает радиоуглеродный анализ, около 15−28 тысяч лет назад.

Пирамида, найденная в Индонезии | Источник: AGU Fall Meeting 2018
Два последующих уровня пирамиды были сооружены поверх первого слоя существенно позже — около 8,3 и 3,5 тысячи лет назад. За это время их успел покрыть толстый слой почвы и растительности, сделавший эту пирамиду невидимой для глаза обывателей и даже профессиональных археологов.

Что интересно, радарные снимки указывают на существование полостей внутри этой пирамиды, что может говорить о присутствии каких-то потайных комнат или частично заваленных помещений внутри этого холма. По мнению археологов, их присутствие говорит в пользу того, что эта необычная пирамида действительно была храмом, а не просто захоронением или «обсерваторией», как знаменитый Стоунхендж.

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