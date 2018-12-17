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17:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «Драконий пляж» в Испании (фото)

Завораживающее место.

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Удивительные пейзажи можно наблюдать на побережье испанского города Баррика в автономии Страна Басков.

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Местный песчаный пляж там разбавлен необычными каменными образованиями — турбидитами, которые выступают из-под воды, напоминая чешуйчатую спину дракона. Отсюда и неофициальное название этого места — «Драконий пляж».

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Когда-то побережье было дном древнего океана, а сегодня это место облюбовали фотографы и туристы, ведь повсюду из воды выступают удивительные каменные блоки — турбидиты.

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Это образования из осадочных пород, которые формируются глубоко под водой на протяжении многих тысячелетий. При определенных условиях они начинают подниматься выше уровня моря и укрывают побережье холмистыми рельефами. Выглядит это сказочно.

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