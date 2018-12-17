Как выглядит «Драконий пляж» в Испании (фото)
Завораживающее место.
Завораживающее место.
Удивительные пейзажи можно наблюдать на побережье испанского города Баррика в автономии Страна Басков.
Местный песчаный пляж там разбавлен необычными каменными образованиями — турбидитами, которые выступают
Это образования из осадочных пород, которые формируются глубоко под водой на протяжении многих тысячелетий. При определенных условиях они начинают подниматься выше уровня моря и укрывают побережье холмистыми рельефами. Выглядит это сказочно.
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