Пять ритуалов, которые помогут вам пережить зиму
Все мы хотим спокойной и свободной от стрессов жизни, особенно зимой, когда на улице холодно и неуютно, а дни становятся короче.
Все мы хотим спокойной и свободной от стрессов жизни, особенно зимой, когда на улице холодно и неуютно, а дни становятся короче.
В такие дни особенно сложно найти правильный баланс между многочисленными делами и заботой о себе.
Надя Нараин и Катя Нараин Филлипс — сестры и авторы книги «Ежедневные ритуалы», в которой они делятся своими советами, как в холодное время года избежать стрессов и позаботиться о своем душевном равновесии.
В современной жизни трудно найти время, чтобы побыть наедине с собой. Особенно сложно это бывает по утрам.
Например, пока вы ждете, когда закипит вода в чайнике, вместо того, чтобы переключиться на другие многочисленные утренние дела, остановитесь и потратьте эти мгновения на размышление и созерцание.
Это означает, что вы в этот момент ничего не делаете, а остаетесь наедине со своими мыслями.
Находясь дома, мы много заботимся о том, что происходит во внешнем мире, но так редко обращаем взор внутрь себя. Если мы каждое утро будем тратить хотя бы несколько минут, чтобы позаботиться о своем внутреннем состоянии, наш день может кардинально измениться — в лучшую сторону. Изменится наше самоощущение и отношение к тому, что происходит вокруг.
Это один из тех маленьких ритуалов, которые нам кажутся неважными, однако они могут повлиять на наше самоощущение и состояние в течение всего дня.
Подобное внимание к себе и тому, что вас окружает, несомненно, повлияет на то, как вы себя будете ощущать в течение дня.
К тому же, вам будет приятно вечером вернуться в спальню, где царят порядок и уют. Это особенно важно, когда на улице холодно и темно.
Вернувшись домой с работы, вы, скорее всего, сразу же бросаетесь к домашним делам — начинаете готовить или идете в детскую.
Поступая так, вы упускаете возможность почувствовать себя более комфортно, сразу же переодевшись в домашнюю одежду.
Чтобы в полной мере насладиться проведенным дома вечером, вернувшись с работы, первым делом надо сменить офисную одежду на домашнюю.
Принятие ванны — прекрасный способ расслабиться и успокоиться после дня, полного забот и тревог.
Купание при свете свечей создает приятный полумрак и избавляет вас от желания превратить ванную в еще одно поле для деятельности, где необходимо читать или натираться скрабом.
Почему бы не добавить в воду соль и несколько капель ароматного эфирного масла?
Когда вы
Перечисление денег в
Заведите привычку держать при себе в кармане мелкие деньги, чтобы, когда возникнет необходимость, вы могли отдать эти деньги нуждающемуся в них человеку.
Если вы по
Добрые дела помогут вам ценить то, что