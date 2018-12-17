«ВКонтакте» запускает спецпроект «Новогоднее обещание»
В рамках праздничной акции пользователи могут опубликовать свое обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.
В рамках праздничной акции пользователи могут опубликовать свое обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.
«ВКонтакте» начинает праздничный спецпроект «Новогоднее обещание», сообщается в понедельник в блоге социальной сети.
В рамках проекта пользователи могут опубликовать новогоднее обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.
Присоединиться к акции можно на странице спецпроекта.
Впервые акция «Новогоднее обещание» была запущена в конце 2016 года. Тогда свои обещания оставили более 1,7 млн пользователей «ВКонтакте». Самыми популярными стали обещания учиться, заниматься спортом и читать книги.