«ВКонтакте» запускает спецпроект «Новогоднее обещание»

Источник: РИА "Новости"

«ВКонтакте» начинает праздничный спецпроект «Новогоднее обещание», сообщается в понедельник в блоге социальной сети.

В рамках проекта пользователи могут опубликовать новогоднее обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.

Присоединиться к акции можно на странице спецпроекта.

Обещание должно быть опубликовано с хештегом #ВНовомГодуЯОбещаю.