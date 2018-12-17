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18:35 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» запускает спецпроект «Новогоднее обещание»

В рамках праздничной акции пользователи могут опубликовать свое обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.

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Источник: РИА "Новости"

«ВКонтакте» начинает праздничный спецпроект «Новогоднее обещание», сообщается в понедельник в блоге социальной сети.

В рамках проекта пользователи могут опубликовать новогоднее обещание, а также узнать, что планируют сделать в 2019 году друзья и знаменитости.

Присоединиться к акции можно на странице спецпроекта.

Обещание должно быть опубликовано с хештегом #ВНовомГодуЯОбещаю.

Впервые акция «Новогоднее обещание» была запущена в конце 2016 года. Тогда свои обещания оставили более 1,7 млн пользователей «ВКонтакте». Самыми популярными стали обещания учиться, заниматься спортом и читать книги.

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