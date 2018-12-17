Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

«У нас замечательная молодежь, и настроение у нее хорошее. Есть разные люди в любом поколении, в любых возрастах, да где угодно, в любой среде. Но мы должны внимательно относиться ко всем, в том числе и к тем молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране, в мире», — сказал президент на заседании Совета по правам человека, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить.
В ходе заседания член СПЧ, режиссер Александр Сокуров сказал, что в последнее время «есть некая истерия вокруг молодежного гражданского движения, участия молодежи в запланированных, неразрешенных митингах».
«Действия власти иногда не выглядят мудро и иногда не выглядят упреждающими, что ли», — сказал он. По его словам, гражданская активность для молодежи является естественной формой поведения.
Президент заметил, что государство и общественные организации плохо работают с молодежной средой. По его словам, в последнее время молодые люди все чаще вовлекаются в жизнь страны и общества, но этого недостаточно.
«Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее», — сказал президент.