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20:13 (мск), источник: Интерфакс

Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека признал, что государство и общественные организация плохо работают с молодежью. Полная стенограмма прошедшего 11 декабря Совета опубликована на сайте Кремля в понедельник.

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Источник: AP 2018

«У нас замечательная молодежь, и настроение у нее хорошее. Есть разные люди в любом поколении, в любых возрастах, да где угодно, в любой среде. Но мы должны внимательно относиться ко всем, в том числе и к тем молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране, в мире», — сказал президент на заседании Совета по правам человека, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить.
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В ходе заседания член СПЧ, режиссер Александр Сокуров сказал, что в последнее время «есть некая истерия вокруг молодежного гражданского движения, участия молодежи в запланированных, неразрешенных митингах».

«Действия власти иногда не выглядят мудро и иногда не выглядят упреждающими, что ли», — сказал он. По его словам, гражданская активность для молодежи является естественной формой поведения.

Президент заметил, что государство и общественные организации плохо работают с молодежной средой. По его словам, в последнее время молодые люди все чаще вовлекаются в жизнь страны и общества, но этого недостаточно.

«Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее», — сказал президент.

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