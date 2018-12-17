Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

Источник: AP 2018

«У нас замечательная молодежь, и настроение у нее хорошее. Есть разные люди в любом поколении, в любых возрастах, да где угодно, в любой среде. Но мы должны внимательно относиться ко всем, в том числе и к тем молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране, в мире», — сказал президент на заседании Совета по правам человека, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить.

Читайте также Минкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионах

В ходе заседания член СПЧ, режиссер Александр Сокуров сказал, что в последнее время «есть некая истерия вокруг молодежного гражданского движения, участия молодежи в запланированных, неразрешенных митингах».

«Действия власти иногда не выглядят мудро и иногда не выглядят упреждающими, что ли», — сказал он. По его словам, гражданская активность для молодежи является естественной формой поведения.

Президент заметил, что государство и общественные организации плохо работают с молодежной средой. По его словам, в последнее время молодые люди все чаще вовлекаются в жизнь страны и общества, но этого недостаточно.