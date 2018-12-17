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18:54 (мск), источник: Газета.Ру

«Дай, Боже, сил мне»: Пугачева возвращается на сцену

Пугачева объявила о сольном концерте в 2019 году.

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Источник: РИА "Новости"

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернется на сцену весной 2019 года в честь концерта, приуроченного к 70-летнему юбилею. Десять лет назад в 2009 году Примадонна объявила о завершении гастрольной деятельности.

Народная артистка СССР и обладательница Государственной премии России Алла Пугачева анонсировала юбилейный концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2019 года. Выступление приурочат к 70-летнему юбилею артистки.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении в инстаграме.

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Новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху. Так, украинская певица и экс-участница группы «ВИА гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице «сил» перед предстоящим концертом.

«Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил», — написала артистка в комментариях к снимку.

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Кроме того, свои поздравления Алле Борисовне выразили телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, певец Сергей Лазарев, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на друзей певицы, Примадонна представит на сцене новые песни.

«В 2009 году, объявив об уходе со сцены, Пугачева больше не давала концерты. Сейчас, можно сказать, вернется на сцену в свой юбилейный год. Планируется еще концерт в Санкт-Петербурге, — отметил источник. — Программа, которую представит в Кремле Алла Пугачева будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать».

Ранее российский поэт и народный артист Украины Илья Резник рассказал в интервью изданию «СтарХит» о том, что артистка возобновит творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея, который состоится 15 апреля. Однако сама Пугачева тогда информацию не подтвердила.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30−40 лет», — заявил композитор.

Недавно стало известно о том, что народная артистка СССР Алла Пугачева не принимала участия в съемках новогодних шоу.

Об этом писала «Комсомольская правда».

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Любопытно, что в 2017-м появилась петиция против Пугачевой. Ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией стало присутствие в шоу Аллы Борисовны, которой было отведено огромное количество экранного времени.

В начале ноября певица сообщила о том, что не сможет принять участие в юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском». Пугачева вынуждена была отменить выступление из-за болезни.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала артистка в инстаграме.

Примадонна призналась, что очень любит музыку Агутина, и попросила прощения у коллеги за отмену своего выступления. Тогда артист пожелал певице скорейшего выздоровления: «Песню еще воплотим».

По словам исполнителя, Алла Борисовна сразу согласилась на предложение принять участие в его творческом вечере.

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«Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню “Ты плачешь” из альбома 2016 года “Просто о важном”. Правда, я написал эту песню от мужского имени Но Алла Борисовна сказала, что “сменит пол” этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию», — цитирует музыканта «Дни. Ру».

В марте 2009 года Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви» (последний концерт прошел 4 марта 2010 года). После 2010 года Пугачева записала и исполнила публично несколько песен.

В начале декабря национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил о том, что намерен наказывать украинские каналы за трансляцию «голубых огоньков» с участием российских артистов.

«Они тут же на следующий день попадут под санкции. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий», — рассказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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