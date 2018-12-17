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19:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дизайнеры создают конструкторы домов, которые находятся под угрозой сноса

В основном это послевоенные постройки в Европе.

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Дэвид Наварро и Мартына Собецьки, работающие в дизайн-студии Zupagrafika в польском городе Познань, придумали своеобразный способ привлечь внимание общественности к проблеме «массовой» послевоенной архитектуры.

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Они создали два альбома с бумажными макетами зданий в Восточной и Центральной Европе, которые находятся под угрозой сноса. Так, в серию «Брутальный Восток» вошли семь зданий советской архитектуры: жилой комплекс на Новосмоленской набережной (Санкт-Петербург, Россия), Дом Советов (Калининград, Россия), Дворец спорта (Вильнюс, Литва), жилой комплекс «Манхэттен» (Вроцлав, Польша), Восточные ворота (Белград, Сербия), жилой дом «Ромашка» (Кишинев, Молдова), жилой комплекс в Южном городе (Прага, Чехия).

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Все макеты собираются из переработанного картона и имеют детальное описание: точное местоположение, год постройки и имя архитектора.

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В похожую серию конструкторов под названием «Брутальная Британия» вошли восемь зданий подобного стиля, которым в ближайшем будущем грозит уничтожение.

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