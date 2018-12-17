Дизайнеры создают конструкторы домов, которые находятся под угрозой сноса
В основном это послевоенные постройки в Европе.
В основном это послевоенные постройки в Европе.
Дэвид Наварро и Мартына Собецьки, работающие в
Они создали два альбома с бумажными макетами зданий в Восточной и Центральной Европе, которые находятся под угрозой сноса. Так, в серию «Брутальный Восток» вошли семь зданий советской архитектуры: жилой комплекс на Новосмоленской набережной (Санкт-Петербург, Россия), Дом Советов (Калининград, Россия), Дворец спорта (Вильнюс, Литва), жилой комплекс «Манхэттен» (Вроцлав, Польша), Восточные ворота (Белград, Сербия), жилой дом «Ромашка» (Кишинев, Молдова), жилой комплекс в Южном городе (Прага, Чехия).
Все макеты собираются из переработанного картона и имеют детальное описание: точное местоположение, год постройки и имя архитектора.
В похожую серию конструкторов под названием «Брутальная Британия» вошли восемь зданий подобного стиля, которым в ближайшем будущем грозит уничтожение.
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