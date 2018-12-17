Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина поставила РФ требование о встрече в срочном порядке
Что это: огромный объект в небе над США (фото)
Нюша показала нежное фото с дочкой
Прибавки к пенсии с 2019 года станут индивидуальными
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Порошенко «извинился» за слова о войне в Керченском проливе
«На дрова перейдете?»: РФ ответила Европарламенту
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
"Паническое бегство": В ДНР о столкновении с ВСУ
Лавров объяснил, почему РФ не признает ДНР и ЛНР
Умер Вячеслав Степин
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
20:42 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Запашный просто боится конкуренции»

Михаил Гуцериев в интервью «Ъ FM» — о заявлениях Эдгарда Запашного.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью «Ъ FM». Спор между ними разгорелся из-за финансирования цирка. Запашный заявил, что группа «Сафмар» Гуцериева вкладывается в канадский Cirque du Soleil и открывает для него площадку в следующем году. И все это, по его мнению, может нанести ущерб отечественным артистам. Об этом известный дрессировщик рассказал Владимиру Путину на совете по культуре и искусству в минувшие выходные.

Эдгард Запашный просто соврал президенту и исказил все факты, сообщил «Ъ FM» Михаил Гуцериев. В интервью предприниматель добавил, что успехи в бизнесе вызывают раздражение у конкурентов, отсюда и такой выпад в его адрес. С ним беседовал Владимир Расулов.

— Какова ваша первая реакция на эти заявления?

— Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей страны, деятелей культуры, искусства при президенте, при замглаве администрации, при министре нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу.

Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться.
Читайте также
«Я свое имя, тем более перед президентом, подставлять никогда не буду»

— Вы будете подавать иск о защите чести и достоинства или и за клевету?

— Именно за клевету. Потому что киноконцертный зал «Амфион» — это обыкновенный киноконцертный зал, как «Олимпийский», как другие, как тот же Кремлевский зал — там проводят шоу, концерты, утренники, просто сдают в аренду, «Крокус» — обыкновенный зал, там и театры, мюзиклы проходят, свадьбы проходят, театральные постановки. Это обыкновенный киноконцертный зал, в котором заключены договора в аренду. Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами, что в год шесть недель, по-моему, он будет его арендовать. Ведутся переговоры с компанией UFC — это лидирующий мировой промоушн турниров смешанных единоборств — о проведении турниров на площадке концертного зала. Ведутся переговоры с компанией Main Events — это компания, которая является лидером в профессиональном боксе — о проведении чемпионских боев, в том числе с участием российских компаний. Также ведутся переговоры с компанией, которая планирует проводить в этих концертных залах турне или гастроли мировых звезд там.

— Уточните, пожалуйста. Вот Запашный, в том числе на этой встрече с президентом, говорил, что вы вкладывались непосредственно в зал для Cirque du Soleil.

— Это неправда, это просто киноконцертный зал, который сдается в аренду, как обыкновенный торговый центр. Мы строим его. И просто в интервью спросили, а кто там будет проводить? Мы сказали, что du Soleil. Могли бы сказать Элтон Джон, могли бы сказать какой-нибудь бразильский цирк. Мы строим на свои деньги, нужно будет привлечь финансирование. Банк спрашивает о том, что там будет. Мы покажем предварительные договора. Но это обыкновенный бизнес, это каждый день делают все в Москве. Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию.

Читайте также
«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

— Эдгард Запашный также говорил, что он к вам обращался за некой поддержкой.

— Обращался в Instagram: «Есть ли у вас, господин Гуцериев, совесть?» Так обращаются к людям? Я его в жизни не видел, я не знаю, кто это такой вообще. Он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ, пусть покажет, что я где-то выступал и говорил, что я для цирка du Soleil строю здание, пусть покажет — он же это говорил.

Он это говорил под камеру, на совете по культуре. Он обманывает и врет. Это вообще удивительно. Я первый раз вижу такое: на пустом месте, люди, которые друг друга не знают, создал проблему себе, мне, общественности. Еще цирка этого нет, только стройка идет, вернее, этого здания, и к этому вообще не имеет никакого отношения du Soleil. Почему я должен для канадского цирка строить здание, объясните мне? Это непонятно ни одному вменяемому человеку. И он это тоже понимает, что это невозможно, что я не сумасшедший. Вот и все. Кто-то ему заказал. Это «заказуха». Это кто-то ему сказал, мол, скажи так, чтобы до президента донести специально. Это чистая конкуренция, ничего больше. Зависть и конкуренция, что в условиях кризиса мы сдаем объект за объектом.

«Это просто какая-то дикость» Гуцериев ответил на обвинения Запашного
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
 Греф рассказал о «большом убытке» в Сбербанке
Мединского попросили «положить конец лжи Запашного»
Редкие морские обитатели попали на видео
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
Флешмоб: какие странные вещи нашли девушки в туалетах парней
Ученые выяснили, что находится под «замком Дракулы»
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Российское лекарство от гепатита назвали «прорывным» в США
Спорт
Представление соперника «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы В чемпионате Турции команда пока занимает предпоследнее место
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Штрафы ГИБДД: власти хотят еще больше денег с водителей Отменить систему скидок при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения предложил президент Татарстана Рустам Минниханов
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Дочь Кристины Орбакайте удивила сеть сходством с мамой Поклонники решили, что девочка стала очень похожей на певицу в детстве (видео)
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь