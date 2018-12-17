«Запашный просто боится конкуренции»

Источник: РИА "Новости"

Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью «Ъ FM». Спор между ними разгорелся из-за финансирования цирка. Запашный заявил, что группа «Сафмар» Гуцериева вкладывается в канадский Cirque du Soleil и открывает для него площадку в следующем году. И все это, по его мнению, может нанести ущерб отечественным артистам. Об этом известный дрессировщик рассказал Владимиру Путину на совете по культуре и искусству в минувшие выходные.

Эдгард Запашный просто соврал президенту и исказил все факты, сообщил «Ъ FM» Михаил Гуцериев. В интервью предприниматель добавил, что успехи в бизнесе вызывают раздражение у конкурентов, отсюда и такой выпад в его адрес. С ним беседовал Владимир Расулов.

— Какова ваша первая реакция на эти заявления?

— Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей страны, деятелей культуры, искусства при президенте, при замглаве администрации, при министре нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу.

Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться.

— Вы будете подавать иск о защите чести и достоинства или и за клевету?

— Именно за клевету. Потому что киноконцертный зал «Амфион» — это обыкновенный киноконцертный зал, как «Олимпийский», как другие, как тот же Кремлевский зал — там проводят шоу, концерты, утренники, просто сдают в аренду, «Крокус» — обыкновенный зал, там и театры, мюзиклы проходят, свадьбы проходят, театральные постановки. Это обыкновенный киноконцертный зал, в котором заключены договора в аренду. Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами, что в год шесть недель, по-моему, он будет его арендовать. Ведутся переговоры с компанией UFC — это лидирующий мировой промоушн турниров смешанных единоборств — о проведении турниров на площадке концертного зала. Ведутся переговоры с компанией Main Events — это компания, которая является лидером в профессиональном боксе — о проведении чемпионских боев, в том числе с участием российских компаний. Также ведутся переговоры с компанией, которая планирует проводить в этих концертных залах турне или гастроли мировых звезд там.

— Уточните, пожалуйста. Вот Запашный, в том числе на этой встрече с президентом, говорил, что вы вкладывались непосредственно в зал для Cirque du Soleil.

— Это неправда, это просто киноконцертный зал, который сдается в аренду, как обыкновенный торговый центр. Мы строим его. И просто в интервью спросили, а кто там будет проводить? Мы сказали, что du Soleil. Могли бы сказать Элтон Джон, могли бы сказать какой-нибудь бразильский цирк. Мы строим на свои деньги, нужно будет привлечь финансирование. Банк спрашивает о том, что там будет. Мы покажем предварительные договора. Но это обыкновенный бизнес, это каждый день делают все в Москве. Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию.

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— Эдгард Запашный также говорил, что он к вам обращался за некой поддержкой.

— Обращался в Instagram: «Есть ли у вас, господин Гуцериев, совесть?» Так обращаются к людям? Я его в жизни не видел, я не знаю, кто это такой вообще. Он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ, пусть покажет, что я где-то выступал и говорил, что я для цирка du Soleil строю здание, пусть покажет — он же это говорил.