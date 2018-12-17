«Запашный просто боится конкуренции»
Михаил Гуцериев в интервью «Ъ FM» — о заявлениях Эдгарда Запашного.
Михаил Гуцериев в интервью «Ъ FM» — о заявлениях Эдгарда Запашного.
Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью «Ъ FM». Спор между ними разгорелся
Эдгард Запашный просто соврал президенту и исказил все факты, сообщил «Ъ FM» Михаил Гуцериев. В интервью предприниматель добавил, что успехи в бизнесе вызывают раздражение у конкурентов, отсюда и такой выпад в его адрес. С ним беседовал Владимир Расулов.
— Какова ваша первая реакция на эти заявления?
— Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей страны, деятелей культуры, искусства при президенте, при замглаве администрации, при министре нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу.
Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться.
— Вы будете подавать иск о защите чести и достоинства или и за клевету?
— Именно за клевету. Потому что киноконцертный зал «Амфион» — это обыкновенный киноконцертный зал, как «Олимпийский», как другие, как тот же Кремлевский зал — там проводят шоу, концерты, утренники, просто сдают в аренду, «Крокус» — обыкновенный зал, там и театры, мюзиклы проходят, свадьбы проходят, театральные постановки. Это обыкновенный киноконцертный зал, в котором заключены договора в аренду. Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами, что в год шесть недель,
— Уточните, пожалуйста. Вот Запашный, в том числе на этой встрече с президентом, говорил, что вы вкладывались непосредственно в зал для Cirque du Soleil.
— Это неправда, это просто киноконцертный зал, который сдается в аренду, как обыкновенный торговый центр. Мы строим его. И просто в интервью спросили, а кто там будет проводить? Мы сказали, что du Soleil. Могли бы сказать Элтон Джон, могли бы сказать
— Эдгард Запашный также говорил, что он к вам обращался за некой поддержкой.
— Обращался в Instagram: «Есть ли у вас, господин Гуцериев, совесть?» Так обращаются к людям? Я его в жизни не видел, я не знаю, кто это такой вообще. Он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ, пусть покажет, что я
Он это говорил под камеру, на совете по культуре. Он обманывает и врет. Это вообще удивительно. Я первый раз вижу такое: на пустом месте, люди, которые друг друга не знают, создал проблему себе, мне, общественности. Еще цирка этого нет, только стройка идет, вернее, этого здания, и к этому вообще не имеет никакого отношения du Soleil. Почему я должен для канадского цирка строить здание, объясните мне? Это непонятно ни одному вменяемому человеку. И он это тоже понимает, что это невозможно, что я не сумасшедший. Вот и все.