Запашный прокомментировал слова Гуцериева о намерении подать на него в суд

Источник: РИА Новости

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что «Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil», и посетовал, что вместо этого деньги можно было вложить в развитие российского цирка. Президент Владимир Путин согласился, что «распахивать ворота так уж не стоит». Группа «Сафмар» Гуцериева заявила, что ее отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных. В интервью радио «Коммерсантъ FM» Гуцериев сказал, что намерен подать на Запашного в суд за клевету.

«Если господин Гуцериев был правильно понят прессой, то я предлагаю ему сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые на протяжении восьми лет, с 2010 года — я поднял сейчас архив — анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями», — сказал Запашный.

Он также сказал, что не исключает сдачу здания в аренду под другие мероприятия, поскольку сомневается, что Cirque du Soleil сможет привлекать зрителей в России круглогодично. «Такое здание не должно простаивать, оно будет отдаваться и для других мероприятий», — сказал Запашный.

Позднее дрессировщик опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Гуцериевым, если такое желание возникнет и с его стороны.