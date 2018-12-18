Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Под Донецком произошел масштабный бой
Что подарить автомобилисту на Новый год: варианты и цены
«Мне хочется, чтобы ничего не болело неделю»: личная история
Глава Крыма отреагировал на решение ООН по резолюции Киева
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Возле Керчи потеряли подлодку «Черная дыра»
На борту самолета обнаружили забытое сердце
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
$7 млн за год: на Украине узнали, где берет деньги Порошенко
Меркель выступила после того, как ЕС не наказал РФ
СМИ узнали, как Соловьев унизил Шаляпина - СМИ
Коллеги боятся изнасилованную полицейскую из Уфы
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
11:16 (мск), источник: РИА Новости

Запашный прокомментировал слова Гуцериева о намерении подать на него в суд

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что о намерении бизнесмена Михаила Гуцериева построить стационарную площадку для канадского цирка Cirque du Soleil уже несколько лет пишут многие СМИ. Так он прокомментировал РИА Новости намерение Гуцериева подать на него в суд за клевету.

Источник: РИА Новости

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что «Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil», и посетовал, что вместо этого деньги можно было вложить в развитие российского цирка. Президент Владимир Путин согласился, что «распахивать ворота так уж не стоит». Группа «Сафмар» Гуцериева заявила, что ее отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных. В интервью радио «Коммерсантъ FM» Гуцериев сказал, что намерен подать на Запашного в суд за клевету.

«Если господин Гуцериев был правильно понят прессой, то я предлагаю ему сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые на протяжении восьми лет, с 2010 года — я поднял сейчас архив — анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями», — сказал Запашный.

Он также сказал, что не исключает сдачу здания в аренду под другие мероприятия, поскольку сомневается, что Cirque du Soleil сможет привлекать зрителей в России круглогодично. «Такое здание не должно простаивать, оно будет отдаваться и для других мероприятий», — сказал Запашный.

Позднее дрессировщик опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Гуцериевым, если такое желание возникнет и с его стороны.

Я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку, прежде всего, за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее.
Эдгард Запашный
директор Большого московского цирка
Следите за развитием темы Российский цирк и Cirque du Soleil не поделили арену
 Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины
США: ну почему Россия не принимает нас всерьез?
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
ФСБ предотвратила теракты в российской армии
Российский теплоход «Кузьма Минин сел на мель у берегов Британии
Как ведут новости в КНДР: мастер-класс от «Женщины в розовом»
Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством
Путин: фестиваль школьников позволит получить полезные знания
Сколько весит трудный день среднестатистического человека
Спорт
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
В России появятся «недорогие» Audi A6 Audi привезет в Россию седан A6 нового поколения. Также появятся доступные комплектации с передним приводом и четырехцилиндровыми моторами
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 369
Беременность несовершеннолетней. Что делать? 299
Есть на форуме жены, у чьих мужей не золотые руки? 186
общаться ли с дочкой, которую давно не видел 165
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь