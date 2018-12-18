МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

Источник: РИА "Новости"

«При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру», — говорится в тексте проекта. Речь идет о таких данных, например, как номер кузова, рамы, кабины, шасси.

При этом в случае отказа в прохождении техосмотра в единой информационной системе должна быть сделана запись об этом.

Госавтоинспекции «Российской газете» пояснили, что аналогичное требование прописано в правилах техосмотра и сейчас, однако в более размытом виде.

Согласно новым требованиям, оператор техосмотра перед проверкой должен будет убедиться, что перед ним находится транспортное средство, информация о котором содержится в представленных документах. Бывают случаи, когда владелец автомобиля после аварии меняет кузов или раму, вешает на них прежние регистрационные знаки и ездит, отмечает газета. А о том, что необходимо вносить изменения в регистрационные документы, владелец машины забывает.

Информация об отказе в техосмотре будет поступать в ГИБДД. Инспекторы такой автомобиль будут брать на заметку, пишет «Российская газета».

Для прохождения техосмотра после отказа владельцу машины придется прежде внести изменения в регистрационные данные об автомобиле.