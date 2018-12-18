В Хабаровске рассказали о принудительном сборе денег на храм Минобороны

Военный отметил, что сбор средств продолжается уже несколько месяцев, но сначала он был добровольным. «Но на этой неделе всем командирам отделений приказали собрать с подчиненных суммы, причем по спискам фамилий. Это касается даже тех военнослужащих, которые исповедуют другую веру», — рассказал источник издания.
Он добавил, что отказаться невозможно, так как командиру отделения придется сдать деньги за всех, «а у нас совесть не позволит не вернуть».
О планах строительства собственного храма Минобороны сообщило в сентябре. Здание церкви, выполненное в «монументальном русско-византийском стиле», будет покрашено в цвет хаки. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.