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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В Хабаровске рассказали о принудительном сборе денег на храм Минобороны

Пожертвования на храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» собирают принудительно, сообщил хабаровский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, с него и его коллег требуют по 500 рублей. Об этом он рассказал местному порталу DVhab.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Военный отметил, что сбор средств продолжается уже несколько месяцев, но сначала он был добровольным. «Но на этой неделе всем командирам отделений приказали собрать с подчиненных суммы, причем по спискам фамилий. Это касается даже тех военнослужащих, которые исповедуют другую веру», — рассказал источник издания.

Он добавил, что отказаться невозможно, так как командиру отделения придется сдать деньги за всех, «а у нас совесть не позволит не вернуть».

О планах строительства собственного храма Минобороны сообщило в сентябре. Здание церкви, выполненное в «монументальном русско-византийском стиле», будет покрашено в цвет хаки. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

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