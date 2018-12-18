Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд в 2018 году
Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег.
Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег.
О таком тренде сказано в исследовании (есть у «Известий») аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс. Деньги». Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк.
Интерес к ресторанам и кафе быстрого питания в
Также заметно чаще заказывать фастфуд стали в Уфе и Перми (в 2,2 раза) и
Фастфуд привлекает россиян еще и потому, что этот тип питания становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома, отмечают эксперты. Это противоречит стремлению властей приучить россиян к здоровому образу жизни.
Читайте также: