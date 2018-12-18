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09:15 (мск), источник: Известия

Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд в 2018 году

Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег.

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Источник: РИА "Новости"

О таком тренде сказано в исследовании (есть у «Известий») аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс. Деньги». Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк.

Интерес к ресторанам и кафе быстрого питания в городах-миллионниках разный. По данным «Яндекс. Денег», сильнее всего он вырос в Воронеже, где количество платежей за год выросло в 2,5 раза.

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Также заметно чаще заказывать фастфуд стали в Уфе и Перми (в 2,2 раза) и Ростове-на-Дону (вдвое). В других городах-миллионниках количество платежей тоже выросло, правда, не так сильно — на 50−70%. А вот в Москве интерес к фастфуду, наоборот, снизился — в столичных ресторанах число платежей за год уменьшилось в 1,5 раза.

Фастфуд привлекает россиян еще и потому, что этот тип питания становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома, отмечают эксперты. Это противоречит стремлению властей приучить россиян к здоровому образу жизни.

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