Генетики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

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«Мы давно задумываемся о том, почему женщины живут дольше мужчин. Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни. В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками», — заявила Дена Дубал (Dena Dubal) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

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По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира, от самых бедных государств Африки и до богатейших стран Европы, продолжительность жизни женщин стабильно остается выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет.

Что интересно, эта зависимость, как недавно выяснили антропологи, одинаково ярко проявляется как среди народов, «застрявших» в первобытно-общинном строе, так в цивилизованных странах. Причиной этого традиционно считается то, что мужчины более склонны к риску, ожирению, употреблению алкоголя, табака и наркотиков, из-за чего они более подвержены болезням сердца и сосудов.

Дубал и ее коллеги выяснили, что этот «разрыв между полами» задается не только социальными, но и генетическими факторами, наблюдая за жизнью четырех групп крайне необычных мышей с модифицированной ДНК.

Ученые, как отмечает Дубал, давно подозревают, что многие различия в работе мозга и других органов мужчин и женщин могут быть связаны с тем, как работают и устроены половые хромосомы.

Дело в том, что «мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. Ее можно вообще удалить из генома, перенеся несколько критически важных участков ДНК, необходимых для запуска программы развития зародыша, в другие сегменты генома.

В свою очередь, женская X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально. Эти особенности половых хромосом натолкнули Дубал и ее команду на мысль, что долголетие женщин может быть связано с «лишней» X-хромосомой.

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили четыре группы самцов и самок. Половина из них обладала «неправильным» набором хромосом — ученые смогли вырастить как самцов с XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты Y-хромосомы, так и создать «трансгендерных» самок с XY-набором.

Последующие три года биологи потратили, наблюдая за тем, как долго жили эти грызуны. Эти опыты показали, что продолжительность жизни зависела по большей части не от пола животного, а от набора хромосом.

И «неправильные» ХХ-самцы, и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы.

Что интересно, «лишняя» Х-хромосома защищала самцов от смерти несколько слабее, чем самок. Это может говорить о наличии каких-то гормонов и других сигнальных молекул в яичниках представительниц слабого пола, продлевающих жизнь и замедляющих старение.

Все это говорит о том, что женское долголетие объясняется не только социальными и поведенческими различиями между полами, но и различными генетическими факторами, суть и роль которых еще только предстоит изучить.