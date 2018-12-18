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11:46 (мск), источник: Популярная механика

Сколько весит один день вашей жизни

Вы когда-нибудь задумывались, сколько весит тяжёлый день? А вот в Moscow Business School нашли способ посчитать, сколько весит трудный день среднестатистического человека — причём с точностью до грамма.

Источник: СС0/TeroVesalainen

«У меня был тяжёлый день», — часто говорим мы и слышим эту фразу от других. Но вы когда-нибудь задумывались, насколько он «тяжёлый» в килограммах? В подразделении Московского технологического института Moscow Business School это подсчитали даже с точностью до граммов. Итак, сколько весит трудный день среднестатистического человека?

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Утро

Чтобы проснуться, приготовить завтрак и привести себя в порядок, потребуется потратить 60 ккал. На тридцатиминутную утреннюю пробежку уйдет 420 ккал. Если в нынешний мороз не завелась машина, вы испытали стресс — ещё 20 ккал. Погоня за уезжающим автобусом — 38 ккал. Поездка по пробкам на такси 40 минут — 84 ккал.

День

За восьмичасовой рабочий день в офисе уйдет 780 ккал. Внеплановая презентация проекта на другом конце города — 240 ккал. Срочное совещание с акционерами — 90 ккал. Собираетесь уже уходить из офиса, но тут звонит подруга и просит помочь с переездом. Час упаковки вещей — 260 ккал. Не считая того, что добираться до подруги ещё два часа, на которые уйдет 136 ккал.

Вечер

Дорога до продуктового магазина и обратно — 61 ккал. Приготовление ужина и бытовые дела отнимут ещё 480 ккал. Прогулка с собакой — около 200 ккал. На то, чтобы принять ванну, поговорить по телефону с мамой и полистать соцсети, уйдёт ещё 80 ккал. Наконец, на шестичасовой сон — 217 ккал. В результате за день потрачено 3166 ккал, что равняется 555 граммам.

Получается, что тяжёлый день весит примерно как детёныш панды!

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