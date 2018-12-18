В соцсети «Одноклассники» будет свой новогодний «Огонек»

Источник: РИА "Новости"

Затем в соцсети провели специальное голосование, фавориты которого участвовали в Новогодней ночи на Первом канале, что, впрочем, сильно ее по тем временам не изменило. Какие выводы сделал из акции Первый канал скоро узнаем: как только опубликуют сетку новогодней ночи. А вот «Одноклассники» оказались цепкими и извлекли уроки.

В 2017 году ОК совместно с НТВ провели «Живой Новый год», где пользователи соцсети выходили в прямой эфир телеканала с помощью приложения OK Live. А вот сейчас ОК впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Шоу будет называться «Настоящий Новый год» и — уже по традиции — даст возможность зрителям самим определить программу главной ночи года.

Посмотреть шоу можно будет также на телеканале… Нет, не на Первом, и не на НТВ. На этот раз партнер ОК — телеканал «МИР», потенциальная аудитория которого — 155 млн человек.

Увидеть шоу смогут не только зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни. Но герои эфира пойдут дальше. Например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки посетителям катка. Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа «Моя Мишель», Елка, JukeBox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие. Как видим, состав артистов не сильно меняется по сравнению с разными телеканалами. Но до 31 декабря еще есть время определиться — почему новогоднюю ночь нужно провести именно в «Одноклассниках» и какому поколению лучше это сделать.