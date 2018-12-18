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10:48 (мск), источник: Известия

Психологи связали грубость на работе и бессонницу

Невежливое общение и грубость на работе ведут к появлению симптомов бессонницы. Такие выводы приводятся в статье психологов из Портлендского государственного университета (США) и Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), опубликованной в журнале Occupational Health Science 11 декабря.

Источник: Известия

«Невежливое общение связано с негативными размышлениями вне рабочего места, а также с симптомами бессонницы. Мы также предполагаем, что невежливость работника коррелирует с симптомами бессонницы у его партнера», — говорится в статье.

Для эксперимента психологи опросили 305 пар, в которых работают оба партнера. Ученые спрашивали респондентов, часто ли они сталкиваются с плохим отношением на работе и часто ли уходят домой с негативными мыслями. Вдобавок, участников проверяли на наличие проблем с засыпанием.

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Исследователи пришли к выводу, что отрицательные размышления вне работы, вызванные грубым общением на рабочем месте, приводят к ухудшению сна. При этом проблемы со сном возникают также у романтических партнеров, в том случае, если пара работает в одной компании. Это связано с тем, что коллеги, состоящие в отношениях, чаще обсуждают офисные проблемы, в том числе в нерабочее время.

9 марта сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, какие гены могут стать причиной нарушений сна. В основу исследования легли образцы ДНК более 33 тыс. военных США. Результаты анализа показали, что у людей европейского происхождения существует сильная генетическая связь между бессонницей и депрессией. Также ученые выявили связь на уровне генов между нарушением сна и диабетом второго типа.

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