Психологи связали грубость на работе и бессонницу

Источник: Известия

«Невежливое общение связано с негативными размышлениями вне рабочего места, а также с симптомами бессонницы. Мы также предполагаем, что невежливость работника коррелирует с симптомами бессонницы у его партнера», — говорится в статье.

Для эксперимента психологи опросили 305 пар, в которых работают оба партнера. Ученые спрашивали респондентов, часто ли они сталкиваются с плохим отношением на работе и часто ли уходят домой с негативными мыслями. Вдобавок, участников проверяли на наличие проблем с засыпанием.

Исследователи пришли к выводу, что отрицательные размышления вне работы, вызванные грубым общением на рабочем месте, приводят к ухудшению сна. При этом проблемы со сном возникают также у романтических партнеров, в том случае, если пара работает в одной компании. Это связано с тем, что коллеги, состоящие в отношениях, чаще обсуждают офисные проблемы, в том числе в нерабочее время.

9 марта сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, какие гены могут стать причиной нарушений сна. В основу исследования легли образцы ДНК более 33 тыс. военных США. Результаты анализа показали, что у людей европейского происхождения существует сильная генетическая связь между бессонницей и депрессией. Также ученые выявили связь на уровне генов между нарушением сна и диабетом второго типа.