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11:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: рождественский вертеп из песка в Ватикане

На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа. В создании скульптуры участвовал россиянин Илья Филимонцев.

Источник: AFP
Источник: EPA

На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов…

Источник: EPA

…и младенца Иисуса. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.

Источник: EPA

Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.

Источник: AFP

В декабре скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.

Источник: EPA

Над скульптурой работали скульпторы Рич Варано (справа), Радован Зивни (слева) Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.

Источник: EPA

Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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