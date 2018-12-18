Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинка рассказала, как к русским и Крыму относятся в США
Что подарить автомобилисту на Новый год: варианты и цены
Обидела отца: Томас Маркл дал откровенное интервью о дочери
Фильм, собравший в России за одни выходные 310 млн руб.
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл правду о подсказках
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс
Фото медсестры, у которой не хочется выздоравливать - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Меркель выступила с заявлением после того, как ЕС не наказал РФ
Кремль опроверг резонансные слова Лукашенко
РФ испытала невидимый для ПВО “Искандер-М” в Сирии
"Паническое бегство": В ДНР о столкновении с ВСУ
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
10:03 (мск), источник: Интерфакс

«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в девяти категориях, включая номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Наверх

В него не вошла картина Константина Хабенского «Собибор», которая снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.

За победу в этой категории поборется казахстанский фильм «Айка». Он будет соперничать с претендентами из Японии, Колумбии, Дании, Ливана, Польши, Южной Кореи, Германии и Мексики.

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
В Саратовской области уволили замминистра за «новогодние поборы»
В Пентагоне прокомментировали задержку с ответом на письмо Шойгу
Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России
Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины
Российским компаниям оказались нипочем мировые проблемы
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
Спорт
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Штрафы ГИБДД: власти хотят еще больше денег с водителей Отменить систему скидок при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения предложил президент Татарстана Рустам Минниханов
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 293
Есть на форуме жены, у чьих мужей не золотые руки? 183
общаться ли с дочкой, которую давно не видел 149
Переезд хуже пожара 134
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь