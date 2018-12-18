«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Американская киноакадемия объявила
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В него не вошла картина Константина Хабенского «Собибор», которая снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.
За победу в этой категории поборется казахстанский фильм «Айка». Он будет соперничать с претендентами из Японии, Колумбии, Дании, Ливана, Польши, Южной Кореи, Германии и Мексики.
#Oscars Best Foreign Language film shortlist entries include #Burning, #Roma, #Shoplifters, and #ColdWar https://t.co/NFBlKbl5I6 pic.twitter.com/vOxuZ1nVuL— Variety (@Variety) 17 декабря 2018 г.