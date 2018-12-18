«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

В него не вошла картина Константина Хабенского «Собибор», которая снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.